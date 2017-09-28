台大生濺血案》張瑋︰欺老弱婦孺才是黑道

2017-09-28

〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦台大濺血案，偵訊約十一小時，昨凌晨一點多訊畢，依殺人未遂、傷害等罪，諭令中華統一促進黨總裁張安樂次子張瑋、統促黨資訊室主任胡大剛各廿五萬元交保；張安樂隨扈汪建成及與張瑋同行的王啟繽、林紹哲，各十萬元交保，五人保金合計八十萬元，均限制出境、出海及住居。

張瑋對自己被指控是黑道，回嗆：「什麼是黑道？只敢欺侮老弱婦孺（指台獨機關槍李柏璋），這才是黑道！」張瑋說，他們只是想讓長輩（指與李柏璋爆發衝突的楊紹瑞、胡大剛）脫困，對方人多又不讓他們搭計程車離開，只能用這種方式（指揮拳自保）脫困。

張瑋說，他事後獲報前往，想把叔叔們帶走，才變成第二次衝突，他的手仍是骨折狀態，三個多月前開刀未癒，怎麼殺人呢？此事他覺得很無奈。

五人都交保 限制出境

統促黨五人前天下午三點接受北檢訊問，偵訊至昨凌晨一點多，五人庭訊時，僅胡大剛承認持隨身攜帶的甩棍打人，但辯稱因楊紹瑞口頭勸阻李柏璋不要侮辱老太太，李就動手打楊，與李同行的台大歷史系學生張耿維也上前拉扯，他才出手救楊脫困。

張瑋等人應訊時稱，當晚六點，他與王啟繽、林紹哲等人開車要去黨部時接到求救電話，才到場去救楊、胡，他不知台大校園有音樂活動，他揮拳是想嚇跑包圍他們的人。

張安樂昨凌晨得知五人被諭令交保，表示這是「項莊舞劍、志在沛公」。