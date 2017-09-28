焦點評論》中國與黑幫

2017-09-28

記者鄒景雯／特稿

中國運用在台灣的幫派執行對台工作，具有長期的歷史背景，民進黨再度執政後，之所以有日益猖獗之勢，一方面是中國崛起、特別是習近平政權的強勢，另一方面與台灣本身治理能力的弱化，恐怕脫不了關係。這次統促黨、竹聯幫介入台大校園事件，所透露的最大警訊在此。

在中共的黨政機構中，首先要注意的是總政聯絡部，也就是過去的敵後工作部，主要負責對台灣各界進行政治策反任務，所謂的各界，上到知名政要、下到販夫走卒，黑道幫派即是其中一個重點目標。其次是總參二部，也就是大家稱呼的情報部，在蒐集台灣的軍事與政治情報時，也不時需要運用黑幫的力量；其三則是國安部，主要在對台進行反情報的防滲透工作，台灣黑幫當然更是要角。

這些單位，早年為了掩護身分，各別成立公司執行境外任務，例如總政的叫凱利，總參的叫保利，凱利就曾有對台輸入黑星手槍的紀錄。這麼多組織在有系統、有步驟地利用台灣具有暴力性質的黑幫，其身分又比一般的對象更為令人不安，當然是一件不容輕忽的大事。

從這個脈絡來看這次的台大事件，之所以讓台灣社會沸騰，在於這些黑道幫派的行動，已經侵害了學生的受教安全、人民的日常生活，甚至囂張到對警政署長肉搜，廣義而言，已經試圖在改變台灣的現狀，可以說業已嚴重踐踏了兩岸交流的底線，因而引發民心的高度焦慮，這種焦慮如果無法獲得有效安定，下一步必然就會透過選票對失能的政治人物進行制裁。

有關的政治人物包括中央政府與地方政府二者，首當其衝的是台北市政府，柯市長不能小覷其若無法積極善後，所可能造成的民意翻轉，不是「有能力處理兩岸關係」或「中國唯一願意打交道」這些迷湯可以自我麻醉的。

同樣地，繼統促黨與愛國同心會一再流血生事之後，蔡賴政府如果無法一舉對於這些失序採取斷然處置，同樣是不可原諒的失職。過去的政府曾經針對黑幫影響兩岸情勢提出應變方案，蔡總統不妨問問國安系統，他們做了什麼準備？提出了什麼辦法？台灣人民要一個負責任的答案。