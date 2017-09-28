一例一休修法座談會／歐商會︰沒彈性 外資投資意願降

2017-09-28

〔記者吳柏緯、羅倩宜、李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德日前明確表示，將以兼顧勞權及彈性為目標進行一例一休修法；勞動部昨天邀請勞團與工商團體舉行座談會，收集各方意見，勞資雙方針對六大議題並無交集。勞動部今天將舉行第二場座談會，邀請各縣市勞動主管機關與各部會代表表達意見。

勞動部昨邀請逾卅個勞、資團體代表，針對特休假遞延、七休一、彈性工時等六大議題閉門討論。全國產業總工會秘書長戴國榮表示，過去推動一例一休修法時，勞動部把這個法講得多好，但上路不到一年就要修，根本是左手打右手，勞方的立場就是反對再修法，且勞動部已多次舉行公聽會、座談會，始終主張是在收集意見卻不願表示立場，讓勞團深感不滿。工總則說，勞動部收集意見已快一年，到底還要收集多久？盼盡快能有結論。

昨應邀出席的文化大學法律系教授邱駿彥觀察，勞資雙方昨算平和，不過勞方代表最不滿的是，勞動部所列的六項討論議題都是資方提出的，勞方主張的「恢復七天假」等議題並未列入討論。

工總表示，希望加班工時以六個月三百小時總量管制，每月不超過六十小時，部分勞團認為有協商空間，但部分仍堅持每月加班不得超過四十六小時。

歐洲商會強調，外資新增在台投資愈來愈少，勞動法規不宜再加束縛，應該更有彈性；美國商會提出週休二日的例假日若在勞資同意下也可加班，另年薪在兩百萬元以上者可適用責任制。

對於資方大力鼓吹的工時銀行，邱駿彥認為，應先確認現行每月四十六小時的加班上限是不是真的不夠用？若真有旺季需求，也須採總量管制且加班上限應逐月遞減。以日本為例，單月加班上限為四十五小時，若雇主要以兩個月進行分配，則兩個月的加班上限為八十一小時；若要以三個月進行分配，則不得超過一二○小時。

還我七天假 勞團連署成案

日前有勞團在行政院的「公共政策網路參與平台」進行「還我七天假」連署，要求政府不但應恢復七天假，更要儘速制訂國定假日法，該連署在昨日上午達標，行政院發言人徐國勇表示，勞動部二個月內會回覆。