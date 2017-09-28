肯定賴揆拚經濟4藥方／工總︰招商中心 要有尚方寶劍

2017-09-28

解決五缺問題 才不會沒籌碼

〔記者羅倩宜、陳梅英／台北報導〕賴神提四點拚經濟，工業總會表示肯定與鼓勵，但強調要給相關部會「尚方寶劍」，否則只是空談；商業總會認為，台灣反商意味濃厚，環保抗爭的解決管道也不彰，都不利投資。元大寶華經濟研究院長梁國源則表示，應優先解決企業迫切面臨的「五缺」問題。

工總秘書長蔡練生說，如果國家整體政策與招商牴觸，便是空談，包括一例一休、各國降稅台灣卻加稅、缺水缺電等都屬於投資障礙。

工總替招商中心抱屈說：「招商中心過去只能做做統計，沒辦法主動爭取台商或外商前來投資，是因為它們沒有『尚方寶劍』！」工總舉例，假設招商中心找到了一樁投資案，對方說缺土地缺電缺人，招商中心只能轉給相關部會解決，「這又回到最根本的五缺問題，如果招商中心手上沒籌碼，只能靠一張嘴，有什麼用？」

商總理事長賴正鎰認為，賴院長提出的方向很好，但最根本兩大問題還沒有解決，一是政治，政府要讓企業界覺得台灣是一個和諧的投資環境，目前兩黨對立，許多議題都訴諸民粹，且反商意味濃厚，環保抗爭的解決管道也不彰，都不利投資；二是兩岸，兩岸關係若持續冰凍，企業來台投資會有政治穩定及貿易中斷的顧慮。

元大寶華︰加強電力供應品質

元大寶華經濟研究院昨上修今年經濟成長率至二．二五％，但預估明年經濟成長率僅二．一％。元大寶華經濟研究院長梁國源表示，雖然短期數據表現不錯，但長期來看，台灣面臨電子業競爭籌碼流失、政策供需落差困境，可能抑制台灣經濟成長動能，使得經濟成長淪為「虛力擴張」。

梁國源說，新政府推動「五加二」創新產業、前瞻基礎建設等，但未能對症下藥解決企業迫切面臨的「五缺」問題，遑論要帶動台灣經濟成長與轉型。台灣迫切要解決的問題是電力供應品質，政府不應該模糊焦點。