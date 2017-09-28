基建拖累 我WEF競爭力退1名

2017-09-28

港口、航空運輸等基建及電力供給品質排名下降

〔記者陳梅英／台北報導〕瑞士世界經濟論壇（ＷＥＦ）公布「二○一七至二○一八年全球競爭力報告」，全球一三七個受評比國家，台灣排名第十五名，較上年退步一名；國發會表示，各項指標中，退步最多的是「基礎建設」，報告反映出政府推動前瞻基礎建設的必要性。

ＷＥＦ昨公布全球競爭力報告，台灣在亞太排名次於新加坡第三名、香港第六名、日本第九名及紐西蘭第十三名；領先馬來西亞第二十三名、韓國第二十六名及中國第二十七名。

國發會副主委邱俊榮表示，雖然台灣整體排名退步一名，但三大構成項目中，台灣唯一退步的只有「基本需要」，較去年下滑一名至十五名，「創新及成熟因素」進步二名至十五名，「效率強度」則維持十六名。

評比分數增加 但別人進步更多

由於「創新及成熟因素」權重三成，高於「基本需要」的二成，因此今年台灣評比分數五．三三分，高於去年的五．二八分。邱俊榮指出，台灣整體表現沒有變差反而是變好，排名退步是「因為人家比我們進步多一些」，我們應該把別人的進步當做激勵的目標， 對於台灣排名的退步，「值得關心但不用太擔心」。

「基本需要」的四中項指標中，退步最多的是「基礎建設」，由十三名退步到十五名，主因港口、航空運輸等基礎建設及電力供給品質排名下降，邱俊榮認為，這項指標提供很好的建議，未來應該在這幾個方面加強，這也是前瞻基礎建設有必要推動的理由。

不過，「總體經濟環境」進步九名最多，反映各級政府預算餘額占ＧＤＰ比率下滑；邱俊榮指出，這代表預算執行率不錯，而通膨相對穩定也為總體經濟帶來好的表現。

另外，「效率強度」方面，台灣今年第十六名持平。六中項指標中，「商品市場效率」及「技術準備度」名次上升，「高等教育與訓練」、「勞動市場效率」及「市場規模」持平，但「金融市場發展」退步，主要是股票市場籌資容易度、企業取得創投資金容易度以及證交法規與監督有效程度等排名下滑所致。

至於「創新及成熟因素」，台灣今年排名十五，進步二名；兩中項指標中，「企業成熟度」略有進步，「創新」排名則持平。