段宜康：柯助中包裝 成功扮細菌 柯文哲：抹紅太過分 應適可而止

2017-09-27

〔記者邱燕玲、沈佩瑤／台北報導〕「中國新歌聲」在台大田徑場舉辦引發濺血事件，民進黨立委段宜康昨接受廣播節目專訪時將矛頭對準台北市長柯文哲。段指出，柯稱「只要抵抗力強就不怕細菌」，但「哪有父母會餵小孩喝水溝水，然後說抵抗力強沒關係？如果首都市長有這樣結論，那就是市長本人是細菌」、「柯文哲這樣繼續做下去，他是最大的細菌」。

段宜康說，柯是在幫中國包裝，進入台灣社會，「如果柯文哲是扮演細菌角色，很成功」，大家對柯文哲的認知是深綠，如果這個深綠的人對中國友善，對中國來說就特別值錢。對於台北市長選舉，他不贊成民進黨禮讓柯文哲。

段宜康也質疑，台北市政府到底在這次活動扮演了什麼角色，市府可以這樣隨便掛名嗎？另外，警察局也有責任，追究責任不能只到值班員警跟派出所所長。台大讓學生受教權、校園安寧受到影響，學校的場地也遭到破壞，台大必須要有人負責。

台北市長柯文哲受訪時，仍堅稱市府已盡到把關責任，反批藉此抹紅他「太過分」。

柯重申，如果照標準作業流程，不管警察局或文化局都沒有甚麼問題，像主辦單位製作海報，一開始寫台北市台灣大學，文化局立刻要求修改，所以印出來的海報或門票就只有寫台大。但原版一、兩張海報圖檔跑到網路去，很難完全控制，若要拿來做政治使用，抹紅別人達到政治目的，這也沒辦法。很多事情適可而止，「連柯文哲都要搞成共產黨同路人，這太過分了」。