台大濺血案 教部將檢討校安通報

2017-09-27

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕針對統促黨等統派團體打傷台大學生，教育部學生事務及特殊教育司專門委員鄭文瑤昨表示，台灣大學濺血案中，校方與警力聯繫有精進空間，將進一步檢討，也願與警政署討論學生參與通報及校安機制檢討，做更多交流。

民團盼師生職員共同參與

大學法改革陣線昨於立法院舉辦記者會，召集人朱晏辰表示，大學與教育部應檢討與簡化重大校安事件處理機制；大學應與警方建立權責清楚且具時效性的通報與入校流程，校方也應定期提校安報告，相關校園治理與校安機制討論應有全體師生職員共同參與。

民進黨立委張廖萬堅說，希望教育部具體檢討台大濺血案中警力跟校內駐衛警間的通報，避免再發生類似狀況。尊重大學自治下，讓校內駐衛警與校外警力有效通報，維護校園安全。

民進黨立委吳思瑤指出，各校場地租借要有標準作業程序，實踐學生參與，否則如果中國類似活動過當進入校園，恐引發層出不窮的統獨抗議。

台大濺血事件當天，外界怪罪警察來太慢，台北市長柯文哲說，主要是因接到報案，還要聯絡台大駐衛警，「聯絡來聯絡去，真的慢掉了」。他表示，尊重校園自主自治，一般時候警察不會進入校園，但如果事先得到情資很明顯會鬧場的，未來會再跟教育部協調，是不是建立機制，讓警察不只是在圍牆外面等，不然類似事件還會再發生。