租台大場地 幕婕塔登記地竟是藥局／文化局、台大都沒查核 柯：每年掛名協辦數千件 怎麼查？

2017-09-27

〔記者周彥妤、陳立妍、沈佩瑤、林曉雲／台北報導〕中國新歌聲租借台大田徑場風波不斷，記者昨走訪台灣協辦廠商「幕婕塔企業股份有限公司」公司登記所在地，竟是一家藥局；再查證出借場地的台大及協辦的北市文化局都未實地查核。外界質疑行政體系的把關機制何在？

台北市長柯文哲受訪表示，這是商業行為，「我們（北市府）怎麼曉得，北市府每年要掛名協辦單位好幾千件，如果每件都要無限上綱，那事情都沒辦法做了」。北市文化局主秘劉得堅說，只要是商業登記在案就算是合法公司，不會去查核實際營業位置。台大校方也坦言未派員查核。

根據台灣政府資料開放平台，該公司登記於台北市中山區錦州街，公司資本總額二千萬，二○○四年核准設立，代表人為林博治。

負責人林博治曾租台大體育館

網友在批踢踢發文說，以經濟部工商登記查詢該公司，發現是「一間沒有實際營業地址的空殼公司」，更搜出報導質疑該公司負責人林博治曾接洽韓星李準基演唱會，最後疑「收了錢落跑」。該網友表示，許多公司營業位置與登記地址不同，但質疑不是一般人就可以借到台大場地。

接洽李準基演唱會惹官司

記者前往該公司登記所在地，招牌確實掛著「XX藥局」，外觀及內部與一般藥局無異。在場自稱倉庫主管、年紀約近六十歲的先生未直接否認幕婕塔登記於此，僅說「林博治不在這裡」、「我這裡只是做生意的」。

台大主秘林達德則回應，幕婕塔過去曾租用台大體育館舉辦表演節目，並無違規情況，雙方合作經驗不錯，因此這次向體育室提出申請借用田徑場，且有北市文化局協助，體育室便予同意。

記者在截稿前未能聯絡到林博治。曾和林博治合作的王姓友人透露，「捲款落跑」案是因韓國製作公司、仲介商在簽約後哄抬秀費，加上韓國製作公司曹姓代表曾允諾將李準基之後的唱片版權交給林博治卻爽約，甚至在李準基來台機票開票後，要求多負擔和台灣表演無關的泰國行機票，林博治氣不過，才會選在演唱會前「人間蒸發」反將對方一軍，事後民事訴訟已賠償相關損失。

藥局為林博治父母經營

王姓友人表示， 林博治在業界的人脈廣，在李準基事件後仍會接案執行韓星的演出活動。在台大舉辦的「中國新歌聲」是有人牽線接頭，請他代為處理相關行政業務，純粹是商業行為， 登記地藥局則是其父母經營的。

至於台大自爆舞台是違建一案，北市建管處發言人洪德豪昨天指出，申請人幕婕塔企業股份有限公司有申請臨時舞台搭設許可，但搭設後未申請竣工查驗，即擅自使用，已裁罰一萬三千八百四十元，並要求拆除，現況已拆除完畢。文化局主任秘書兼發言人劉得堅表示，台大身為場地租借單位，也應當把關。