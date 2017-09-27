「三打掃黑」 首要壓制竹聯幫氣焰

2017-09-27

〔記者黃敦硯、劉慶侯、王冠仁、項程鎮／台北報導〕黑幫疑似假借人民團體名義滋事，台北市警局長陳嘉昌宣示將實施「三打策略」，針對轄內竹聯幫等黑幫據點及經營、圍事場所，嚴厲執行立即逮捕、重點打擊、連坐檢肅斷絕金援三措施，以打擊不法、消滅黑幫氣焰。

陳嘉昌說明，「三打掃黑」策略分別是「一打」迅速緝獲滋事份子、「二打」打擊作亂團體掃蕩活動據點、「三打」連坐檢肅成員切斷金流源頭，要將不法暴力集團連根刨起。

陳嘉昌說，警政署規劃區域性同步打擊黑幫專案勤務，台北市警方將針對轄內註記為「竹聯幫」及其分堂、分會的組織圍事、經營、經常活動場所，執行區塊式擴大臨檢，運用優勢警力進行掃蕩，並將「掃黑」及「緝毒」列為重點。

北市警局前晚已經針對竹聯幫在中山區內有涉足的六間酒店進行臨檢，並動用北市特勤中隊等單位，編組配合執行巡邏、臨檢、路檢及攔檢等攻勢勤務，強化執行力度，壓制黑幫囂張氣焰。

一名資深刑警指出，北市警方鎖定竹聯幫掃蕩，主要原因是台大暴力事件當中，有中華統一促進黨成員涉案，統促黨總裁「白狼」張安樂曾是竹聯幫元老級人物，雖然張安樂多年前曾宣布脫離竹聯幫，但警界始終認為他對竹聯幫的影響力仍不容小覷，懷疑暗中仍有往來，因此鎖定竹聯幫為首要打擊目標。

法務部政務次長陳明堂也表示，統促黨打人案，已由北檢偵辦中，法務部不便評論個案，但會要求檢察機關積極指揮警察機關，嚴予蒐證、從嚴追訴處罰，檢察機關也會嚴密注意任何個人或團體，皆不能假借任何形式，以合法掩飾非法。