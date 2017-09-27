立委提修外患罪 制裁黑幫政黨

2017-09-27

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨立委王定宇昨天表示，部分偽裝政治團體組織執行黑幫業務，或替中共執行擾亂台灣任務，但現行刑法「外患罪」卻無法處理，失去保護國家功能；他去年提出修法，將刑法「外患罪」的「敵國」改為「敵人」，但遭國民黨七次杯葛，退回程序委員會，無法交付審查，若下次國民黨再阻擋，就會要求表決。

王定宇指出，國人觸犯外患罪章相關罪責，唯一能辦的就是「國家安全法」、「國家機密保護法」等，就算是高階退役將領發展共諜組織，也只能以違反國安法輕判。

王定宇說，刑法「外患罪」條文僅拘泥於「外國」、「敵國」，但受限於中國與我方國家定位爭議，常發生無法應用的情形，他參考陸海空軍刑法，研議將「敵國」修改為「敵人」，並增訂刑法一一五之一條，定義「敵人」為「與中華民國交戰或武力對峙之國家或團體」，但修正草案遭國民黨杯葛七次，一再退回程委會。

民進黨立委陳明文指出，部分以政黨為名的團體和中共勾結，意圖以各種議題製造台灣問題，企圖讓台灣內政動亂，讓中國派兵入台，盼警政署儘速掃黑，國安單位也能正視問題。

民進黨立委蔡易餘說，包括台大校園暴力事件，都是假借政黨訴求，在各陳抗場合恐嚇及暴力對付在場社運人士，盼有完善法律制裁這些人，也希望國民黨不要再阻擋修法，若台灣出事，是全國人民遭殃。