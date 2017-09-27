張瑋︰揮拳沒打人 學生︰被他壓著打

2017-09-27

〔記者郭安家、邱俊福／台北報導〕統促黨總裁張安樂次子張瑋，昨天向檢警稱是去救人、自衛、手指受傷沒有打人；受傷的台大歷史系學生張耿維昨反駁指出：「我們又沒有攻擊他（指張瑋），他是要自保什麼？」痛批張瑋用空話掩蓋事實；吳姓及謝姓台大學生也明確指控，遭張瑋率人推倒在地，壓著圍毆。

張瑋︰為救人脫困要自保

張瑋向檢警表示，當天載汪建成、王啟鑌、林紹哲、藍靖凱到場後，四人下車，他原本要載左眼受傷的楊紹瑞離開，但他發現汪等人被學生尾隨跟拍，才會下車制止，揮的是「空拳」，沒有打人。

吳姓學生則指控，他當時被推擠倒地後，遭張瑋與持球棒的王啟鑌壓著打，導致手腳挫傷；騎自行車的謝姓學生也指證，他被張瑋徒手毆打，藍靖凱也拿起腳踏車攻擊，導致他多處挫傷。

張耿維表示，案發當時他路過看到統促黨、愛國同心會的六、七個人，包圍推擠李柏璋及一位女生，他上前勸架，並協調雙方「大家都不要走，等警察來」，但統促黨成員卻仍持續挑釁。

張耿維說，情勢稍微和緩時，胡大剛卻不斷以手機聯繫人，還突然拿出甩棍，朝他的頭狠狠揮去，「揮一下之後不夠，還不斷揮擊」，他為了自保，才會衝上去環抱胡的頭，想不到卻遭人截圖，惡意扭曲事實，他事後檢視影片，發現在胡出手前，已經有人刻意走到鏡頭前，企圖阻擋拍攝。

張耿維說，胡大剛和黑衣男準備撤離時，張瑋的奧迪車即出現，他在距離車輛十公尺處拍車牌，沒有阻擋人上車，張瑋卻下車逼近他，並以拳頭攻擊他的身體，隨後張瑋還跟同行者追打其他學生。

學生︰沒攻擊他 自保什麼

張瑋自稱「基於脫困要自保的情況下，才把他們驅離」，張耿維反駁「這句話太幻想了，我只是去拍車牌耶！」況且「我們又沒有攻擊他，張瑋對完全沒有做任何動作的學生是要自保什麼，如果自保是衝上來打人，那自保打人的定義是什麼？」批評張瑋用空話掩蓋事實，直指這根本是一起有組織的暴力傷害行為。