暴打台大生案 不排除朝組織犯罪偵辦

2017-09-27

白狼之子張瑋涉率統促黨成員襲擊學生 北檢複訊

〔記者邱俊福、錢利忠／台北報導〕檢警偵辦中華統一促進黨成員毆打台灣大學學生案，根據被害學生指控與勘查相關錄影監視器、手機畫面後，查知三波衝突流血事件，統促黨成員胡大剛持甩棍攻擊台大歷史系學生張耿維成傷，有竹聯幫背景的白狼之子張瑋疑帶頭施暴，張瑋昨與涉嫌毆打學生的統促黨成員到台北地檢署複訊，檢警不排除朝違反組織犯罪防制條例方向偵辦。

胡大剛坦承毆人 其餘四人都否認

涉嫌聚眾毆人的四十一歲張瑋、統促黨成員四十七歲汪建成、卅九歲王啟鑌、廿八歲林紹哲、六十一歲胡大剛等五人，昨天遭檢警約談到案，其中除胡承認毆人，其餘四人否認打人，目前還有一名統促黨成員藍靖凱未到案。

檢警調查，案發當天下午四時許，「台獨機關槍」李柏璋疑因罵愛國同心會的官秀貞「老妓女」，統促黨胡大剛、楊紹瑞等人聽到後上前質問，與李爆發口角，李在推擠中毆打楊一拳，引爆現場學生與統促黨成員第一波衝突；胡大剛拿出預藏的甩棍，從後方往台大學生張耿維頭部猛敲，造成張的頭部濺血、左手掌斷裂，為第二波衝突。

檢警指出，衝突持續中，張瑋開車載統促黨成員汪、王、林、藍等四人趕到現場，車內四名成員下車加入衝突，張瑋發現一旁有學生蒐證跟拍，他也跳下車朝學生揮拳威嚇，王還拿出球棒毆人，形成學生手無寸鐵四處逃散，張瑋等人追趕的大混戰。

案發後，警方介入調查，懷疑有竹聯幫背景的張瑋聚眾滋事，鎖定不法黑幫展開調查，檢方除當庭勘驗現場蒐證畫面，針對五人到場的動機、時間、事發原因，逐一訊問釐清疑點，此外警方也將對這些涉案人是否有幫派背景進一步調查；北檢昨晚複訊張等五人，今凌晨一時許，裁定張瑋、胡大剛各二十五萬元交保，其餘三人各以十萬元交保，五人都限制住居、出境及出海。