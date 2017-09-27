執行署今查封不動產 國民黨員揚言抗爭

2017-09-27

〔記者施曉光、黃捷／台北報導〕法務部行政執行署今日下午將執行查封國民黨在台北市松山區、信義區的區黨部及員工宿舍，國民黨行管會主委邱大展昨日透露，將有黨員採取自發性抗爭，國民黨也將向監察院檢舉黨產會、行政執行署違法亂紀。

台北分署：不影響原定計畫

對國民黨稱將有黨員到場抗爭，行政執行署台北分署回應，尊重他們抗議權利，但不影響原定計畫。

台北分署今天下午前往查封國民黨松山區黨部及南京東路五段、嘉興街兩處黨工宿舍；十月五日上午查封台北萬華區、新北新店區兩處不動產，下午查封北市文山區三處不動產；十月十七日上午將查封金門縣金沙鎮兩處不動產。

邱大展昨召開記者會痛批此舉是「橫柴入灶」，他強調，國民黨明明願意以中投公司現金股利繳交行政院黨產會處分追繳「轉帳撥用」無償取得日產的八億六千萬餘元，但行政執行署卻拒絕，而且該黨已經對執行提出異議，但行政執行署卻視若無睹，馬上就要來執行查封，還告訴國民黨如果有問題，就直接去找黨產會，「難道行政執行署是黨產會的小弟，還是附隨組織？」

對於國民黨提出的中投股利等清償方案，台北分署在徵詢黨產會意見之後，認為用的可能也是不當黨產，因此不接受。

台北分署昨邀國民黨委任律師與黨產會人員討論。國民黨主張，既已提出清償方案，仍強制執行並不合理，但黨產會、執行官都認為，不接受國民黨清償方案的理由早已說明多次，今仍將依原定計畫行事。

邱大展表示，民進黨背後目的就是要讓國民黨的地方黨部「連家都沒有」，他呼籲全體黨員及支持者要看清民進黨所作所為，民進黨的作法絕非當初所謂要建立政黨公平競爭的環境，而是要摧毀一個最大的在野黨，可以永遠執政。