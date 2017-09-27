焦點評論》不只是總統的執行長

2017-09-27

記者邱燕玲／特稿

「我是主張台灣獨立的政治工作者！」新任行政院長賴清德昨首度到立法院進行施政方針報告並備詢，拋出這句「內心話」引起政壇高度關注；歷任閣揆過去答詢時一向小心謹慎，或經常避談敏感議題，但賴昨對於兩岸主張、特赦陳水扁等高度敏感議題的回答，立場未因換了位子就改變，國會備詢處女秀展現了自信，且坦然、謹慎面對國會質詢。

對於憲改、兩岸、一例一休等議題，賴昨有備而來，對答展現自信，顯然準備多時。首位總質詢的親民黨立委陳怡潔問有關台獨、挺扁特赦的立場，賴未改變態度，只是稱自己現在發言代表行政院；甚至陳怡潔直問未來是否可能「蔡賴配」？賴也說：「還早嘛！」未把話說死，相當坦率。

對於閣揆與總統的關係，國民黨立委王惠美昨質詢時對賴說：「你只是總統的執行長！」賴顯然不認同，遲疑了一會兒後問：「什麼意思？」接著藍委林為洲又問：「閣員有誰是你任命的？」賴答：「在場閣員都是我任命的。」引起記者席大笑；稍後王惠美追問其他議題時脫口稱賴是「最高行政首長」，賴馬上回說：「感謝王委員說我是最高行政首長，不是執行長。」顯見賴對於自己的定位不僅是執行總統政見而已，更有自己的想法。

賴揆昨早答覆王惠美質詢時拋出「我是主張台灣獨立的政治工作者」，立即引起關注，畢竟過去政壇從未見過如此坦率、敢在國會殿堂坦承主張台獨的行政院長，賴也深知這句話會成為各界焦點，因此情商下午第一位質詢的執政黨立委李昆澤繼續追問此事，讓他能完整闡述。

賴因此補上「我是主張台灣獨立的政治工作者，也是務實的台獨主義者」、「我們已經是主權獨立國家，名字叫中華民國，不會另行宣布台灣獨立」。重點在於強調不會另行宣布台灣獨立，以避免被過度解讀、引發兩岸紛爭。