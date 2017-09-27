賴：不會讓勞工領不到勞保年金

2017-09-27

〔記者楊淳卉／台北報導〕勞工在退休晚年所依靠的勞保是否面臨破產危機？行政院長賴清德昨於立法院答詢表示，他要向廣大勞工報告，政府不會讓勞工領不到勞保年金，政府會負責任，包括每年都會提撥二百億元，不必因為擔心勞保基金破產，而去搶領勞保。

政府會負責任 不必急著一次領

由於勞保精算報告先前指勞工保險在二○二七年恐面臨破產危機，前行政院長林全為此承諾，未來勞保條例修正草案將納入「安心條款」，由政府負最後財務責任，將會放在未來勞保年金改革法案中來考慮。

行政院並在今年三月通過勞保條例修正草案後送立院審查，立院並於四月付委，但包括朝野立委所提的修法版本都還未經委員會審查。

對於勞工擔心勞保破產問題，民進黨立委李昆澤昨質詢指出，若勞工對勞保沒信心，會想一次領出，基金財務虧損時，政府負有最終退休金撥補責任，詢問賴揆是否支持勞保修法納入「安心條款」。

李昆澤也說，他自第八屆立法院開始，就要求歷任行政院長必須將安心條款納入勞保，前閣揆陳冲、江宜樺、毛治國，到第九屆的張善政及林全，都有承諾要處理，盼保障勞工權益，不要讓勞工晚年不保。

賴清德回應，他支持勞保安心條款入法，但無論安心條款未來是否會入法，政府都會負責任，不會讓勞工領不到勞保年金，「這不可能」，錢的問題行政院會負責。勞動部長林美珠則說，不排除動用預備金。

李昆澤並指出，根據勞保局統計，勞保基金收支今年一至六月來，已出現連續四個月逆差。林美珠表示，勞保基金今年前幾個月的確有收支逆差，目前收支仍是正數，但這是一個警訊。