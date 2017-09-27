蔡拋憲改 賴揆：勿視為洪水猛獸

2017-09-27

〔記者鄭鴻達、楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統拋出憲改主張，行政院長賴清德昨在立法院答覆國民黨立委林為洲、王惠美聯合質詢時表示，憲改、台灣正名等議題程序相當複雜，希望朝野共同響應，「不要把修憲當作洪水猛獸」，未來要採雙首長制、總統制或內閣制，相信台灣社會一定有能力討論出好方法。

國民黨團杯葛12分鐘

賴清德就任閣揆後昨首度到立法院報告施政方針，當賴揆準備上台報告時，國民黨立委手持「違法議長、強烈抗議」、「議長不中立、開會沒意義」等口號，抗議立法院長蘇嘉全在臨時會審查前瞻預算採「一事不再議」的作法。蘇嘉全向抗議的國民黨立委喊話，指上週朝野協商結論要讓賴揆上台報告，盼國民黨團以國家人民為重。在國民黨團書記長林為洲向蘇嘉全遞上抗議文書後，隨即結束這十二分鐘的抗議。

林為洲、王惠美昨天聯合質詢時指出，總統蔡英文於民進黨全代會中拋憲政改革議題，除十八歲公民權等議題外，宛若打開潘朵拉的盒子，打開後不知道要做啥，究竟未來是要總統制、內閣制或是雙首長制？

賴清德答詢表示，希望朝野共同響應憲改，「不要把修憲當作洪水猛獸」，否則不可能修憲；至於未來要採雙首長制、總統制或內閣制，他相信台灣社會的進步，一定有能力討論出好方法，憲改應由下而上，要讓社會共同討論，這才是最珍貴的。

賴清德以法國總統馬克洪卅八歲當總統為例表示，台灣要年滿四十歲才能選總統，且立委選舉單一選區票票不等值，還有很多空間可保障人民權益。

林為洲問，憲改是否會推動台灣正名、變更領土，且總統拋憲改議題被質疑是選舉操作，或是想掩蓋赦扁議題。賴清德回應時，不斷強調這次憲改工作中社會意見的重要性，社會力量進步到什麼程度，憲改自然就會到那程度，不必抱持擔心、害怕的態度。

賴清德也說，若把蔡總統拋出的憲改議題視為是要掩蓋特赦陳水扁的議題，顯然是沒看出總統的使命感，非常可惜。

民進黨團研議設修憲小組

蔡總統拋出啟動憲改工程後，民進黨智庫、新境界基金會則已組成小組研議，由智庫執行長邱義仁召集。立法院民進黨團幹事長劉櫂豪昨表示，大家都對修憲有共識，將於黨團會議或幹部會議中，討論在黨團成立修憲小組與工作期程等實際作法。

劉櫂豪表示，蔡總統已表示要先凝聚黨內共識，還要與社會對話，因本會期還有總預算案等議案要處理，修憲的期程可能會拉得比較長，但一定會回應這項議題。