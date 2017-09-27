賴揆：務實台獨主義者

2017-09-27

首位閣揆 在國會公開主張台獨

〔記者鄭鴻達、楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德昨首度在立法院進行施政方針報告並備詢。對於兩岸關係，賴昨上午答詢時表示「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」，下午再補充說，他是「務實的台獨主義者」、「我們已是主權獨立國家，不需另行宣布獨立」。賴成為我國首位在國會殿堂公開主張台獨的閣揆。

親民黨立委陳怡潔昨質詢時，先問賴清德過去提出的「親中愛台」原則為何？賴表示，台灣是主權國家，與中國互不隸屬，「親中愛台」是以台灣為核心，對中國伸出友誼的手，表現親善態度，藉由交流增進彼此了解、理解、和解、諒解的和平發展。

賴強調，兩岸有共同的目標也有「共同的敵人」，應合作面對颱風、地震、愛滋病及傳染病等，目標設定在增進兩岸人民福祉，中國北京當局若能了解，這些問題一定能解決。

對於中國國台辦指賴是「不被期待的人」，賴清德表示，台灣是主權獨立的國家，目標是追求人民最高福祉，不必在強權畫的圈子中打轉，「不用在乎有些人的一些話」。

不管擔任哪個職務 都不會變

國民黨立委林為洲、王惠美追問賴清德「親中愛台」的「中」是哪個「中」？身為最高行政首長的中心思想為何？賴清德表示，「我是主張台灣獨立的政治工作者」，不管擔任哪個職務都不會改變；賴並強調，台獨主張與「親中愛台」沒違背，「親中愛台」是以台灣為核心，對中國伸出友善的手，希望求同存異，兩者並行不悖。

民進黨立委李昆澤下午繼續追問此議題？賴清德說，他是主張台灣獨立的政治工作者，但也是務實的台獨主義者，所謂務實就是「我們已是主權獨立國家，不需另行宣布獨立」，未來台灣的前途會經過兩千三百萬人民決定。

兩岸互不隸屬 願與北京做朋友

國民黨立委蔣萬安則問兩岸關係是情侶關係、夫妻關係、兄弟關係或朋友關係？賴揆表示，「我們是主權獨立國家，名字是中華民國」，兩岸互不隸屬，這是目前真正的關係，「我們願意跟他做朋友，與中國或北京當局交流」，但關係是互相的，「如果對方沒這樣認知也是多講」。

對於賴揆在國會主張台獨，民進黨立委王定宇受訪時盛讚：「這非常賴清德！」誠實面對自己的政治主張、不須掩飾，這就是賴清德。民進黨立委黃偉哲說，賴揆不會換了位置就換了腦袋，一路走來沒忘記初衷、立場沒鬆動，相當難能可貴。