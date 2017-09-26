海外就醫申報浮濫 健保核退大砍5成7

2017-09-26

〔記者林惠琴／台北報導〕民眾海外就醫返國後可申請健保核退，過去上限以國內醫學中心平均醫療費用計算，但發現疑有浮濫申報現象，加上醫療院所層級不同的公平性考量，衛福部健保署決定將核退上限改以各級醫院、診所平均醫療費用計算，推估門診影響最大，給付最多將砍五成七、減到現行的四成三。草案近日預告廣徵意見、新制最快明年元旦上路。

「全民健康保險法」規定，因緊急傷病在境外就醫，事後可申請核退費用，給付上限以國內醫學中心平均醫療費用為準。

中國診所聯手台胞詐領

不過，長期以來刻意赴美產子、再回台申請健保核退的「潛現象」，備受外界質疑；加上去年蔡政府上任後，健保署調查發現疑有中國診所與台灣人聯手詐領健保費，中國廣東省某診所開業兩年期間，多達二三九四名台灣民眾跨海就醫，申報九七九七件、一二六九萬元，但症狀都是高燒三十九．五度、白血球上升，且有人在海外就醫期間也有國內就醫紀錄，可能根本沒出國。

健保署也統計，去年國人海外就醫申請核退十三．四萬件、約三．七七億元，其中，中國為大宗，占比約十萬件、二．六億元，疾病以感冒為多。

新制度擬明年元旦上路

健保署長李伯璋表示，因發現海外就醫申請核退可能有漏洞，出現不合理使用情形，加上醫界反映國人境外就醫可能到診所，核退上限卻以醫學中心平均費用訂定並不對等，因此決定調整。

健保署醫管組長龐一鳴指出，原本規劃將核退上限改以對應國內同等醫院層級平均費用計算，例如診所對診所、醫院對醫院，但醫界擔心有些海外醫療院所難以區分層級，最後決議不論到大醫院或小診所就醫，核退上限仍是「一口價」，但改以國內各級醫院、診所平均醫療費用為準。

以今年第一季為準初估，舊制門診每次最高可核退二○○一元、急診三六三六元、住院每日七五三五元，但新制上路後，分別將降到八六五元、二四一二元、五二九五元，降到現在的四成三、六成六、七成，估計一年可省上億元。

〈span class=paperkeyword〉海外就醫申報#健保#核退#健保署〈/span〉

  • 衛福部健保署決定將海外就醫核退上限由國內醫學中心改成各級醫院、診所平均醫療費用計算。（記者林惠琴攝）

    衛福部健保署決定將海外就醫核退上限由國內醫學中心改成各級醫院、診所平均醫療費用計算。（記者林惠琴攝）

  • 近3年民眾海外就醫健保核退件數與金額

    近3年民眾海外就醫健保核退件數與金額