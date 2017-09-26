海外就醫申報浮濫 健保核退大砍5成7

2017-09-26

〔記者林惠琴／台北報導〕民眾海外就醫返國後可申請健保核退，過去上限以國內醫學中心平均醫療費用計算，但發現疑有浮濫申報現象，加上醫療院所層級不同的公平性考量，衛福部健保署決定將核退上限改以各級醫院、診所平均醫療費用計算，推估門診影響最大，給付最多將砍五成七、減到現行的四成三。草案近日預告廣徵意見、新制最快明年元旦上路。

「全民健康保險法」規定，因緊急傷病在境外就醫，事後可申請核退費用，給付上限以國內醫學中心平均醫療費用為準。

中國診所聯手台胞詐領

不過，長期以來刻意赴美產子、再回台申請健保核退的「潛現象」，備受外界質疑；加上去年蔡政府上任後，健保署調查發現疑有中國診所與台灣人聯手詐領健保費，中國廣東省某診所開業兩年期間，多達二三九四名台灣民眾跨海就醫，申報九七九七件、一二六九萬元，但症狀都是高燒三十九．五度、白血球上升，且有人在海外就醫期間也有國內就醫紀錄，可能根本沒出國。

健保署也統計，去年國人海外就醫申請核退十三．四萬件、約三．七七億元，其中，中國為大宗，占比約十萬件、二．六億元，疾病以感冒為多。

新制度擬明年元旦上路

健保署長李伯璋表示，因發現海外就醫申請核退可能有漏洞，出現不合理使用情形，加上醫界反映國人境外就醫可能到診所，核退上限卻以醫學中心平均費用訂定並不對等，因此決定調整。

健保署醫管組長龐一鳴指出，原本規劃將核退上限改以對應國內同等醫院層級平均費用計算，例如診所對診所、醫院對醫院，但醫界擔心有些海外醫療院所難以區分層級，最後決議不論到大醫院或小診所就醫，核退上限仍是「一口價」，但改以國內各級醫院、診所平均醫療費用為準。

以今年第一季為準初估，舊制門診每次最高可核退二○○一元、急診三六三六元、住院每日七五三五元，但新制上路後，分別將降到八六五元、二四一二元、五二九五元，降到現在的四成三、六成六、七成，估計一年可省上億元。

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