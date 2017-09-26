外界質疑「中國新歌聲」統戰 柯P自認沒疏失

2017-09-26

〔記者周彥妤、郭安家、林良昇、楊淳卉／台北報導〕前日於台大田徑場舉辦的「中國新歌聲」活動引爆爭議，台北市長柯文哲昨指出，該演唱會是兩岸文化交流協議後續活動，已連辦三年，「不是我今年去雙城論壇後才有的」；外界質疑是「軟性統戰」，柯回應，北市府身為協辦機關，「目前沒看到什麼疏失」、「該做的都做了」。不過，台北市議員李慶鋒直指，該活動在柯任內具體執行，大肆進入校園，這個賴不掉！

根據「中國新歌聲」廠商慕婕塔所提供「二○一六中國新歌聲台灣行─上海．台灣兩岸音樂會」廣告，由上海市海峽兩岸交流促進會等單位舉辦，十月底至十一月密集於世新大學、景美女中、松山文創園區，以及新北市、南投及苗栗的大學演唱；上海海峽兩岸會另一個主辦節目「二○一五中國好聲音 台灣校園行」也曾於世新、台灣科技大學演唱。

李慶鋒指出，雖然「中國新歌聲」的濫觴，是二○一○及二○一四年台北、上海雙城論壇所簽的合作備忘錄，但實際活動是二○一五年柯文哲上任後所執行，獲國台辦大力支持，「柯賴不掉」！

柯上任讓新歌聲進校園

針對台大流血衝突事件，柯文哲詢問文化局，若事情重來一遍，能檢討什麼？文化局長鍾永豐回應說，兩岸文化交流活動進入大學校園，應先協助對岸瞭解台灣大學充分自治，主辦方要讓學生會參與完整討論，未來會研擬相關標準流程。

陸委會查主辦單位責任

主辦單位於網路宣傳中將國立台灣大學改稱「台北市台灣大學」，引發學生抗議矮化、統戰。鍾永豐說，八月廿五日文化局發現海報上有「台北市台灣大學」，已要求拿掉「台北市」三個字，後來所有實體海報、演唱會背板、索票處等，並無「台北市」字樣。

「中國新歌聲」主辦單位是上海市海峽兩岸交流促進會等中國部門，台灣方面是由慕婕塔公司協助執行。陸委會昨表示，已請移民署要求邀請單位提出事件報告說明，也會邀集相關機關查明事實，依法追究。據指出，相關主辦單位若確實有責任，將難再辦理兩岸交流活動。

時力立委林昶佐質疑，台大校方與台北市政府怎能容許帶有統戰意味的活動進入校園及台北市？民進黨立委段宜康表示，台北市長柯文哲應該講清楚，台大校方也應說明決策過程，「建議校長和市長一起開個記者會共同承擔吧！」

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