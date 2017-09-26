2017-09-26

記者鄒景雯／特稿

九月二十四日在台大校園內外所發生的事件，究其本質，就是再一次「紅」與「黑」裡應外合的聯手之作。正如台北市長柯文哲所言：這不是第一次，既然不是毫無經驗的突如其來，何以仍然讓這種事情一再發生？說穿了，台灣的大人，實在太不像樣！

不像樣的大人，可多了。「二○一七『中國新歌聲』上海．台北音樂節」，這樣的名稱，居然可以取得台北市政府的「協辦」，從而在台橫行，甚至公然進入校園，就知道我們的首都官署有多麼不像樣。中國在交涉時，一向講究的是先定原則，這個原則就是「我（中）主、你從」的原則，既為原則，不是議題，因此不能討論，也不容改變。所謂的「中國新歌聲」，訂出的即是一個中國下的上海．台北原則，請問台北市政府究竟是哪一國的？

可別說音樂歸音樂、政治歸政治，上海發函給北市府要求：協助組織一千名學生、青年、社區基層到現場觀賞，這是哪門子音樂？中國瞄準了台灣的新世代與地方鄰里，這可是中共黨組織白紙黑字的對台政治工作，到過延安的，不能說不知道。

至於，北市府與上海早在二○一○年已簽訂文化交流協議，但在市長改選後，柯文哲沒把它如北門高架橋給拆掉，也沒把它當巨蛋給勒令停工，就表示要概括承受，甚至今年八月市長還跑了一趟上海，參加雙城論壇，可見是欣收稻尾；那麼文化局長鍾永豐殆無推託責任的道理，怎可危機預防無著，危機處理無方，危機善後不良？

而柯市長的名言「抵抗力強就不怕外面的細菌」，這細菌，想必是在講「紅」，問題是在台北街頭率眾動粗的「黑」，白色力量的抵抗力如何？怎樣要市民不怕？大家等著看中央與地方政府如何做到「連根刨起」。這四個字，看似嚇人，但黃之鋒事件發生時使用過，因此不免讓人難過。

當然，大人並不只這些。警方說：警察局收到情資，部分學生會在活動現場抗議，大安警分局長因此與台大主秘林達德聯繫，台大基於「校園自主」原則，拒絕警方到場維持秩序，言之有理，然何以對充滿統戰意味的「中國新聲音」不設防？這是「思想自宮」？如此的「校園自主」法，台大未來選校長，務必要嚴篩慎選。

「中國新歌聲」，之前在世新、文化暖場無礙，到了台大踢到鐵板，「台北市台灣大學」事前即撤，可說：真是好樣的！那麼，大人，更加不能不像樣。

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