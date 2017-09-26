統促黨反控︰李柏璋罵婦先動手

2017-09-26

〔記者王冠仁／台北報導〕中華統一促進黨成員胡大剛，被控持甩棍攻擊學生，統促黨昨反控事件起因是台北市議員顏聖冠助理、「台獨機關槍」李柏璋先出言辱罵婦人，統促黨成員楊紹瑞勸阻反遭李毆打濺血，胡才持甩棍解圍；統促黨總裁「白狼」張安樂甚至脫口說出：「打得好！」

胡大剛說，當天下午三點多，他在網路看到自由台灣黨黨主席蔡丁貴等人聚集在台大校園，他雖不知演唱會緣由，但由於統促黨立場想去了解，遂聯絡同志楊紹瑞同往。他們到場後發現沒有演唱會人潮，只發現有人叫囂、揮舞「綠色小旗子」。

他跟楊離去時，在地上發現一根甩棍，他便順手拾起，不久見楊站在一名婦人身旁，婦人身旁站著李柏璋；但楊忽然彎下頭，起身後滿臉是血並與李開始扭打。他見到周邊還有不少群眾湧上前鼓譟，他擔心楊的安全，才拿起甩棍上前解圍。

楊紹瑞說，李以突襲方式對他動手，婦人官秀貞說，當天她拿票要去看演唱會，卻無端遭李柏璋尾隨、謾罵，楊紹瑞出面勸阻，但李卻出拳傷人，「根本是打人喊救人」。

甩棍 是受管制的「警棍」

此次被胡大剛用來攻擊學生的甩棍，是受管制的「警棍」，依規定民眾不能無故攜帶，否則會被沒收，依社會秩序維護法，恐將面臨三日以下拘留及三萬元以下罰鍰。

〈span class=paperkeyword〉統促黨#台大濺血案#胡大剛〈/span〉