溝通凸槌 警坦承認知錯誤

2017-09-26

〔記者姚岳宏、周彥妤／台北報導〕中華統促黨攻擊台大學生濺血案，有學生不滿報案過了四十分鐘，警方才姍姍來遲到場，質疑「暴徒剛走，警察才來」，大安分局長楊鴻正昨表示，由於值班同仁錯誤認知，以為聽到報案有「台大」兩個字，就需交給台大駐警隊處理，以致線上警力延誤到場，整件事確有疏失。

台北市警局副局長林順家昨在市府開記者會表示，員警受理案件有瑕疵、疏忽，已將大安分局羅斯福路派出所所長霍建元調非主管職，值班員警則記過一次。

懲處明快 收惕厲之效

這次發生學生流血事件，主因轄區警方與台大駐警隊溝通有誤差，加上未立即掌握狀況，外界認為，市警局已檢討並懲處派出所主管和值班員警，是近一年多來，唯一一次明快處置，有惕厲之效。

林順家說，前天上午，大安分局長與台大主秘聯繫，據警察局掌握情資，部分學生會在活動現場發動抗議，但台大基於校園自主原則，拒絕警方派員維持秩序，若有治安事故，表示會由校安系統通報警察請求協助，為求審慎，警局仍調派二十名警力到羅斯福路派出所內待命。

大安分局表示，前天從下午三時十分到五時四十五分，共接獲五十通電話報案，前二十通電話，內容都是台大校園內，包括田徑場、體育館等處有人亂插旗、音響太大聲、妨害安寧及零星爭吵衝突，派出所值班警員認為，警力無法進入校園，依規定通報台大駐警隊處理，駐警隊丁姓隊長也說不用支援。

但四時五十九分開始，陸續有人報案台大體育館附近有人打架，但報案人不管說台大體育館、辛亥路口，或是台大體育館門口，只要言詞裡有「台大」兩字，羅斯所值班員警都認為是台大駐警隊該處理的，除通知駐警隊，也跟報案人說「已通知處理」。

直到五時二十六分，有一通報案電話終於沒講到「台大」，直接說打架地點是在「辛亥路、新生南路口」，值班許姓警員才通知線上警網到場，五時三十五分警網到該路口沒找到人，三十九分才回報在距離約一百五十公尺遠的台大體育館車道口發現救護車，隨即處理後續。

〈span class=paperkeyword〉統促黨#台大濺血案〈/span〉