台大維安出包 生怒竟讓學生流血

2017-09-26

〔記者陳宜加、林曉雲／台北報導〕台大爆發學生濺血事件，台大主秘林達德表示，警不入校園，校內維安由駐警隊與校安中心負責，但坦言有模糊地帶。他也證實，前天警方兩度致電駐警隊，詢問學校旁的辛亥路有人打架，是校警還是警方處理，駐警隊卻漏接，十七分鐘後才回電請警方處理，導致警方延遲到場，校方將成立調查小組，一週內檢討與究責。

台大︰責任劃分有模糊地帶

學代會議長王羿方痛批，校內外劃分責任區，卻因駐警隊漏接電話，導致學生被打成豬頭。他更當場「嗆」林達德說，前台大校長傅斯年當年拒絕警察入校，為保護學生不流血，曾說「若有學生流血，我要跟你拚命！」但如今校方拒絕警察入校，反而讓學生流血。

台大學生代表大會社科院學生代表徐連毅質疑，校園維安出現漏洞。校方前天上午以校園自治為由，拒絕警方進入校園，卻發生學生遭暴力毆打事件，顯見駐警隊無法維持現場秩序或保護學生安全，應檢討。

當天抗議發起學生許軒瑋也說，前天下午統獨雙方到場，曾向校安中心與駐警隊反映，校方表示駐警隊在現場，情況危急的話會處理，但衝突發生時，卻不見駐警隊，十多分鐘後才現身安撫愛國同心會成員。他也質疑，校方與警方維安分配有問題，導致延遲處理速度。

台大主秘林達德回應，當時現場太亂，且未預期有這麼多非校內人士進入，活動場地太大，零星事件駐警隊確實難獲知，口角或衝突難免。

針對校園維安，他說，傅斯年曾拒絕警方進入校園，也是校方一貫立場。校內秩序由駐警隊負責，校外狀況由警方負責。前天學生濺血衝突，主因是報案人無法明確描述地點位於校內或校外。

但林達德坦言，大安分局警方當天下午五時三分、四分曾兩度致電駐警隊，指學校旁的辛亥路有人打架，詢問是校警還是警方處理，駐警隊因維持秩序而漏接電話，直至五時二十一分才回電應由警方處理。校方五點四十一分接獲通報有學生被打，到場時警方已在場，主因是責任區劃分有模糊地帶。

他也說，未來若由駐警隊、警方同時趕抵現場，以「誰先到、誰處理」為原則，可能是較妥適的做法。

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