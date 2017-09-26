益航董座被拘提 100萬交保

2017-09-26

涉內線交易避損逾2千萬

〔記者謝君臨、楊雅民、卓怡君／台北報導〕台灣首家上市航運公司「益航」驚傳內線交易，檢調追查發現，益航轉投資中國大洋百貨虧損，其董事長長原彰弘、財務長謝妙龍、前稽核主管吳丕煌預期股價將下跌，竟提前出脫持股避損逾兩千萬元，檢調昨搜索並拘提三人到案，訊後諭令長原、謝各以一百萬元交保，三人均限制出境、出海。

益航昨對此發布重大訊息，指本案純屬職員個人行為，與公司無涉、營運不受影響；股價則在消息曝光後大跌，終場收在跌停價位七．九四元。

據悉，自從益航百分百持股的子公司First Mariner Holding去年傳出內線交易案後，檢調即低調追查，並對長原彰弘實施境管，本月廿四日晚間，長原突欲從桃園機場搭機離境，因此被檢調緊急拘提到案，謝妙龍、吳丕煌也同步被拘提。

檢調調查，成立於一九六三年的益航，原屬散乾貨航運業，二○○六年投資總部位於中國上海、在南京等十個城市擁有十五家大型百貨的大洋集團，因轉投資大洋百貨營收佔總營收逾八成，二○一四年七月起改列貿易百貨類股。

檢調發現，二○一五年十月起，長原彰弘等三人發現大洋百貨受電子商務影響，營收不如預期，其他轉投資的衍生性商品也出現鉅額虧損，認為財報公布，股價勢必下跌，涉嫌在財報公布前，賣出益航、大洋股票避損，不法金額逾兩千萬元；另益航去年遭爆料，指其子公司投資虧損的機上盒公司聖馬丁，也涉內線交易，檢調一併追查中。

長原彰弘出生於台灣彰化，原名張炳煌，台大法律系畢業後到日本留學，後來入籍日本，改用日本名字長原彰弘，其實是不折不扣的台灣人；在日本一橋大學獲得法律博士後， 進入日本信用保證財務公司工作，後來派駐香港，出任日本信用保證財務公司香港分行總經理，將日本私人消費信貸模式帶入香港，曾被稱為「私人貸款之父」。

長原現在也是亞洲聯合財務有限公司董事總經理及行政總裁，二○一四年益航改選，擔任益航董事超過十年的長原意外出任益航董事長，並被選任為益航轉投資的中國大洋百貨董事長；他接任益航董事長，益航賠多賺少，有九個季度虧損，僅三個季度小賺，目前所代表的迅東投資持有益航二．二％股權。

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