明年無替代役？ 半導體業搶研發人力

2017-09-26

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國大肆挖角台灣人才、強力扶植半導體業，台灣政策卻對半導體業陸續緊縮有利條件；業界指出，明年可望實施募兵制，一些中小型半導體公司憂心研發替代役將形同沒有了，研發替代役是目前半導體業最穩定的需求人力來源，這對研發人力荒將更加雪上加霜。

業界指出，全台研發替代役每年約超過五千人，大部分被半導體、電子與資訊等產業簽約聘用，近幾年限定綁約三年，可說是最穩定的研發人力，不僅業者青睞，研發替代役男也等於提早進入職場卡位。

業界表示，若明年從現行徵兵轉為募兵制，一九九四年以後出生的役男將改為僅需受四個月軍事訓練，研發替代役僅能向一九九四年以前出生且符合資格者招手，需求公司仍達數百家，供應更為不足，尤其不利中小型公司搶人，憂心研發替代役將形同走入歷史。

台積電、聯電、日月光、矽品、京元電、聯發科、聯詠等半導體廠，目前研發替代役的員工聘用約幾十人到數百人不等，面對政策改變，各廠商最近紛前進大學校園，大搶一九九四年以前出生的研發替代役好手加入。

工研院也加入搶人行列，昨宣布明年將廣招一二八位研發替代役菁英加入，祭出跨領域學習、國際化、人工智慧（ＡＩ）培訓計畫等三大攬才利器為號召。針對一九九四年（含）之後出生的役男，工研院也提供「先卡位再當兵」的專案，具創新研發能力的碩、博士畢業生，當兵前可先行報到，到職期間若接獲入伍通知，可辦理留停，退伍後再復職。

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