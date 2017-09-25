顏厥安︰憲改焦點應在政府體制

2017-09-25

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於蔡總統拋出憲改議題，台大法律系教授顏厥安昨表示，他支持台灣進行深度憲改，但千萬不要頭痛醫頭腳痛醫腳、短視近利，為了解決眼前問題，卻製造更多問題。憲改焦點應在內閣制或總統制、五權憲法或三權分立等政府體制，至於「票票不等值」與修憲門檻太高等問題，也應該討論。

顏厥安指出，過去修憲愈修愈糟，前總統李登輝在一九九七年的修憲，擔心當時閣揆人選在國會無法通過，就廢掉「國會同意權」，搞成「大總統制」；現在包括監察院、考試院與司法院的院長人選都要經過國會同意，只有行政院不必，李登輝後來也表示後悔。

此外，前總統陳水扁在二○○五年修憲時，把立委席次減半，衍生「票票不等值」等問題，顏厥安表示，他雖然支持「單一選區兩票制」，但以台灣的人口與經濟力，國會議員二百席也不算特別多。

內閣制比較單純

對於政府體制，顏厥安說，他長期支持內閣制，內閣制比較單純，西歐與北歐多國都有成功的經驗；若是半總統制則類型很多也很複雜，各國差距也非常大，實證經驗是權力運作愈單純，政府運作就會愈順暢、愈穩固。

至於總統制，顏厥安解釋，實行國家雖不少，但真正成功的只有美國，中南美還陷入軍事政變。美國歷經兩百多年的總統制，很多憲政規定是在慘痛經驗中學習，但還是出現不按牌理出牌的川普。如果台灣要實施總統制，必須把美國經驗全部學起來，其複雜制度設計都有它的道理，包括國會一年要行使八、九百個人事同意權。