輪椅校長拚教育 勇敢面對帕金森氏症

2017-09-25

五年前確診 依舊堅守崗位

〔記者翁聿煌／新北報導〕四十九歲的新北市江翠國小校長吳昌期，五年前確診罹患帕金森氏症，但他仍堅守崗位，直到今年才請半年長假養病，卻因心繫校務仍返校辦公，結果發生車禍傷及頭部，左手也骨折，後來又摔倒造成右腳韌帶斷裂，只得坐輪椅到校。但儘管成了「輪椅校長」，吳昌期說，自怨自艾無助解決問題，遭遇挫折要努力克服。

「醫生宣告我罹患帕金森氏症，我好像被判了無期徒刑！」帕金森氏症通常發生在六十歲以上的長者，吳昌期二十歲師專畢業後就當國小老師，三十七歲首任校長，盡情揮灑教育理念，卻在壯年的四十四歲罹病，心情陷入谷底。但因為還有好多想法沒實現，他努力走出低潮。

因傷多次手術 坐輪椅到校

新北市教育局副局長黃靜怡形容說，吳昌期的工作態度就像拚命三郎，在候用校長時借調教育局特教科，重新整理了學生獎懲制度。又像他接任汐止白雲國小校長時，家長優先送孩子到鄰近的北市南港區國小就讀，吳昌期於是強化白雲國小課後照顧與教學資源，還到台北市找學生。八年任滿後，該校已成為南港區家長優先為子女選讀的國小。

吳昌期凡事親力親為，帕金森氏症確診後仍強忍不適開車到校，不慎自撞分隔島，因左手臂骨折而住院；出院後，他攀爬高處拿物品，不慎摔落造成腳傷，只好打石膏、坐輪椅代步，半年動了五次手術，他自嘲「五度五關」。

關心學生 鼓勵自我抗病魔

吳昌期關心學生、鼓勵自我對抗病魔，開始寫書分享心得，書名暫訂「D208（校長室）裡的那個人」。他在書中透露，二十多年前當老師時，教到「壞學生」，他勸不聽後施予體罰，結果學生更加頑劣，他改用鼓勵方式教化，明顯看見轉變。這名學生後來確診是「情緒障礙」，讓吳昌期深感愧疚。他希望以自身際遇，期勉教育者永遠不要放棄孩子。

帕金森氏症是慢性中樞神經系統退化疾病，早期明顯症狀是顫抖、肢體僵硬、運動功能減退和步態異常，病情嚴重時有失智現象，成因還不明，只能以藥物緩解。