賴請益 李：先解決供電問題

2017-09-25

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院長賴清德昨拜訪前總統李登輝，李開出多帖「施政藥方」，對於當前經濟問題，李前總統特別交代賴清德應先解決電力供應問題，電的問題解決了，才能鼓勵企業投資台灣，而所有的施政都要有目標、有願景，才能夠號召全體國人共同響應，成效也才會好。

賴清德上任院長後，馬不停蹄安排請益拜會行程，繼拜訪前行政院長蘇貞昌及游錫堃，以及前副總統呂秀蓮、前立法院長王金平後，昨則是到翠山莊拜訪前總統李登輝。

賴揆說，李前總統是台灣第一位民選總統，不僅推動寧靜革命，也讓台灣經濟大幅成長，國人都十分尊敬，他新任行政院長，特別來向李前總統請益；另外中秋節快到了，蔡總統也交代先向李前總統祝賀中秋節快樂。

賴揆指出，李前總統特別勉勵他，所有的施政都要有目標、有願景，這樣才能夠號召全體國人共同響應，成效也才會好；其次，李前總統也說，若要突破目前台灣經濟發展的困境，特別是電力問題，李前總統提供了日本發展再生能源的經濟給他參考，如果電的問題解決，才能鼓勵企業投資台灣。

賴揆強調，李前總統也提供了應該要善用半導體產業，做為下一個產業、物聯網的發展，這些經驗都非常寶貴。

李前總統也特別交代賴清德，後續用人要用人唯才，好好關心教育、交通，特別是治安及毒品問題的解決，讓台灣成為安和樂利的社會。賴揆說，李對台灣未來前途的發展以及對整個社會安定的關懷，可說是溢於言表，對此，他會好好推動政務，不辜負李前總統及全體國人的期待。

賴直攻總統大位？

李：講這個太早了

此外，由於賴清德民調支持度相當高，傳出部分民進黨人士也有支持賴直攻二○二○大選的呼聲，李登輝被問及此事時，笑說「講這個太早了」，慢慢來想，他表現得好，人民自然就會看見，給予鼓勵。

李登輝說，賴院長在台南市長任內做得很好，又如此孝順，相當了不起，大家要共同支持優秀的人才，給予鼓勵。