星期專訪》投保中心董事長邱欽庭︰法院兩套標準 樂陞5董監脫產

2017-09-25

記者陳永吉／專訪

爆發超過一年的樂陞案，從百尺竿頭公開收購樂陞未能履行交割案到樂陞證券詐欺案，求償人數近兩萬人，合計求償金額達八十六億餘元，且牽扯到三位重量級獨董。負責替樂陞投資人求償的證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）董事長邱欽庭接受本報專訪時表示，樂陞案可說是資本市場有史以來最複雜案件，但法院對於核准假扣押的聲請有兩套標準，「兩個標準等於沒有標準」，已有五位被告董監事脫產成功才被裁准假扣押，這不僅損害被害投資人權益，更造成司法資源的浪費。

問：我國對投資人保護做得如何？

答：在全世界的保護機構中，除了台灣之外，沒有一個是幫投資人打團體訴訟，在其他國家，這是律師的業務，不像我們，提供的訴訟服務不但免費，且強而有力，主因是台灣自二○○三年實施投保法；其他國家保護機構功能類似存保，就是當證券公司倒閉時，出現已賣出股票卻拿不到錢的善意投資人，保護機構才負責賠付（賠償付錢），相較投保業務是非常單純。因此台灣保護機構強大功能，是世界上獨一無二的。

問：樂陞案有獨董脫產，是出現什麼漏洞嗎？

答：投保中心幫投資人打團體訴訟，除打贏官司外，更重要的是要拿回錢，但打官司曠日廢時，以台鳳民事案來說，打了十七年才拿到一審判決，陞技、太電等案也都超過十年，現在連一審都還沒判，將來拿到勝訴確定判決時，已難確定被告是否有錢可賠，因此一開始就要聲請假扣押，可是目前法院對於是否核准假扣押的聲請，卻有兩套懸殊標準。

比較寬鬆的是只要聲請人能說明，因請求金額巨大，被告所得及資產顯不相當，將來一旦勝訴恐有不能執行之虞；若按此標準，投保中心聲請的假扣押都可被核准，因請求金額都很高。

得舉證有脫產行為 才准假扣押

但法院有另一套嚴格標準，我們得舉證被告有脫產行為，法院才會准許；因得先有法院准許假扣押的裁定，才能據以向財稅資料中心查調被告所得及財產，才有機會知道被告財產有沒有異動，若法院沒准許，投保中心如何能舉證？就有如不先給我雞、怎生得出雞蛋？

這兩套標準都被法界廣為採用，「兩個標準等於沒有標準」；甚至同一案件、同一被告，由同一個法院的同一個法官，在不到一個月內，因採取不同標準，而做出准、駁兩個完全相反裁定。

法院採用嚴格標準，無異給被告完成脫產的充分時間；投保中心只能事後補救，再去打官司，撤銷被告跟第三人詐害債權的行為，被告脫幾筆財產，投保就要打幾筆官司，這不僅損害投資人權益，也造成司法資源浪費。

以樂陞案來說，涉及財報不實的眾多被告只有五個獲准假扣押，也就是說這五人已完成脫產，其他董事包括另兩名獨董（尹啟銘、陳文茜）的假扣押，已在五月三日提出再抗告，現仍在最高法院審理。

投保自遞狀日起，歷經聲請、異議、抗告、再抗告、再次聲請、異議、抗告、再抗告至今，幾乎沒有耽擱一天時間，以「天」在動員奮鬥，法院卻是以「月」在審理，完全背離假扣押「隱密、迅速」的基本原則，就被害人角度而言，除了失望，只有無言。

告董監事 財報不實的賠償責任

問：近幾年獨董爭議不少，如何強化董監責任？

答：我相信樂陞案後，現在當獨董都會忌憚投保中心會不會去告他，知道有涉訟風險。投保中心協助投資人打團體訴訟、而告董監事，其中一種類型是財報不實的賠償責任，樂陞案就是其中之一；證交法二十條之一規定得很清楚，董監事要對財報真實性負有推定責任，但過去董監事會推給會計師，或說通過財報時董事會剛好出國等，用這些理由卸責，法院往往接受，之前投保中心官司打得很辛苦，但最高法院近來幾個判決幾乎都打贏了，這對促進公司治理是重要里程碑。

目前進行中的訴訟案件，以前不認真談和解、現在都很認真的來談，例如太電案民事訴訟已打很久，最近就有幾位董監事來談和解，一席董監事和解金就是幾千萬元；九月份投保中心拿到和解金就超過一億元，大多是財報不實賠償金。

問：董監解任訴訟是否也大有進展？

答：過去董監事違法，投保中心依據投保法第十條之一，可提起解任訴訟，但常因董監事違法行為是在之前任期中，屢遭董監事委任律師拿出憲法，認為以前做的違法之事，解任應該是解行為時的任期，不該解現在的任期；但經過投保中心多年努力，法院慢慢聽進去了，過去一年多來，這樣的官司陸續開始打贏了。

解除董事職務 不以該任期為限

近來最有名的個案是大同案的林董事長，他違法是十幾年前的事，但法院支持投保中心說法，解除董事職務並不以該任期為限；目前這效應持續發酵，大家可看到很多上市櫃公司董監事涉及解任訴訟的被告，現在陸續辭職，或者改選後不再當選，顯示投保中心努力已發揮影響力。

問：投保中心十四年來，做了那些？

答：投保中心現在只有三十八個人，其中律師只有十一位，手上進行中的訴訟超過一百件，我們常是一個律師在法庭上要面對對方幾十個律師，所以很努力、也很辛苦，很感謝他們，尤其過去打不贏官司，情勢開始出現扭轉，每建立一個新的里程碑，對整個市場都是很有意義的事。

投保中心辦理團體訴訟案件，包含已結案共有二三○件，求償金額為五八○億元，協助投資人超過十六萬人，其中透過和解已取得金額超過四十四億元，包括樂陞案的五億元、爾必達TDR案的三．七億元等；在代表訴訟方面，也透過和解為上市櫃公司取得十幾億元，總共逾六十億元。

問：全球投資人保護的趨勢為何？

答：首先要說的是，最能保護投資人的，其實是投資人自己；資本市場是一個金錢輸贏的市場，難免有不法之徒，用不法手段企圖獲取不法利益，為了避免成為被害人，投資人要靠自己多做功課，多了解公司，包括公司的產業地位、過去的表現，分析投資標的公司的財務業務資訊，冷靜理性的評估，不要輕易陷入騙局。

投保中心 可嚇阻公司不法企圖

其次是要有健全的證券市場制度，執行面也要強而有力，這要靠證交所、櫃買中心、證券承銷商、會計師就其角色發揮功能，一旦案子到了投保中心，其實傷害已造成，要百分之百彌補投資人損失，那是機運，公司倒閉時，連有擔保的銀行債權都未必能滿足，更何況投資人的無擔保損害賠償請求權。

現在上市櫃公司得負法律責任的人都知道，有投保中心會替投資人求償，他們一定會面對投保中心的訴訟，投保中心的存在，可促進公司治理獲得有效執行，對於那些意圖不法的人，產生一定程度的嚇阻作用。