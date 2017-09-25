冷眼集》幕僚要不要特赦？

2017-09-25

記者鄒景雯／特稿

陳水扁前總統是在二○○八年十一月被馬英九政府的特偵組以涉嫌貪污、洗錢等重罪收押禁見的，此後，有關「保外就醫」、「回家休養」、「總統特赦」等訴求，即不時喧騰於社會，九年後的今天仍未止歇。其實，對於像台灣這樣的年輕民主國家，與其涇渭分明的爭執於前任權力者的免除服刑問題，還不如關切受其牽連之幕僚的處境更為堪「憐」，才是補司法救濟之窮的優先對象。

君主或總統的特赦權，不論是起源於英國法，或是之後採用的美國憲法，都有安撫國內對立的政治目的，到了民選時代，當事人的際遇是否廣受民意同情，尤其是能否促動主政者給予特別考慮的重要指標。

這樣的政治現實，其實，充分反映在這些年有關「特赦扁」的議題消長上。基本上，陳水扁被關押的幾年，特赦的支持度最高，陳水扁返家後，民調即不若以往；甚至扁家的動作較多時，同情反而下降，兩者呈現負相關。

同時，入罪之人，並非全都「感念」特赦。因為許多時候，免除其刑並不等於無罪。阿扁在總統任內特赦的蘇炳坤，就是一個很好的例子。蘇炳坤是因一九八六年新竹銀樓強盜案遭判刑十五年，因全案瑕疵太多，在二○○○年獲得特赦，但是蘇炳坤卻聲請再審，堅持要司法還他清白，並在最近獲得高等法院裁准。形成一個令人很有感的對照。

民進黨的黨代表發動連署，不少黨內元老參與列名，使特赦成為全代會的話題，這個現象也讓外界對於再次執政的民進黨有了新的觀察。原因在於，另一位卸任元首馬英九也正受到司法調查，諸多案情每每在法庭攻防過程引起大眾熱議，愈成熟、文明的群體，應該愈會重視今後是否「標準一致」的問題。

不僅如此，作為一個以「民主」與「進步」為名的政黨，其成員在關懷昔日當權者司法人權的同時，如果無甚比例關注相對弱勢、因工作倫理而株連、至今仍官司纏身的幹部下屬，從價值取向，這恐怕是比較難理解的。

民進黨昨天讓特赦提案在全代會無疾而終，等於做了選擇，對於台灣社會來說，需要的是更寬廣的理性討論空間，任何一方皆然。