黨代表「自動離席」化解扁風暴

2017-09-25

記者邱燕玲／特稿

即使有扁特赦案的大風暴來襲，民進黨全代會昨在小英主持下順利化解，暫時閃過特赦案，並通過包括「柯文哲條款」在內的縣市長提名條例等，黨中央希望通過的案子都過關；對於柯文哲，台北市議員王世堅一席「沒有核心價值、沒有中心思想、沒有人文素養」的批柯言論，引起小英竊笑、全場鼓掌叫好，顯見全黨上下齊心一致。

趕在昨天全代會召開前，總統府前晚預先釋出「推動憲政體制改革」的小英談話，企圖在扁特赦案、「花文系列」兩大焦點外，搶回一些媒體版面。憲改絕對是值得推動、應該推動的大工程，但在立委席次四分之一即可反對的現實下，若無法取得國民黨支持，憲改的討論仍可能功虧一簣。

相隔三十一年，民進黨昨再度回到創黨地點圓山飯店，現今的民進黨，與當年早已不可同日而語，也因為成長茁壯後勢力龐大，內部紛爭難免浮上檯面，張花冠與陳明文之爭即是如此；有紛爭不是什麼新鮮事，重點是如何化解。

扁對特赦案運作甚深，一一檢視各縣市黨代表連署情形，讓曾受扁照顧者都無處可躲，此提案因此一路延燒到全代會，黨內都憂慮挺扁發言失控，偏離執政核心，對於全代會如何進行相當關心。

全代會會議處理完提名條例後，緊接著原本要處理變更議程案，先討論扁特赦案，但有其他黨代表反對變更議程，擔任主席的小英因此順勢表示要清點人數，最終也人數不足，雖然蕭永達等人在場抗議，甚至要求流會以凸顯黨中央未處理扁特赦案，但小英數度以溫婉的口氣，請反對者向黨中央「註記」自己的立場，蕭永達等人碰了軟釘子也沒轍，黨中央成功化解這場扁風暴。