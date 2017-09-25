王世堅籲勿與柯魔鬼交易 全場叫好

2017-09-25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨與台北市長柯文哲關係緊張，民進黨全國黨代表大會昨雖然通過被稱為「柯文哲條款」的提名條例，但也有黨代表提案，要求民進黨自提台北市長候選人，民進黨北市議員王世堅更發言痛罵「不要再跟魔鬼交易，不要再被柯文哲綁架勒索」，全場黨代表拍手叫好，激情演說搭配誇張手勢，連黨主席蔡英文都忍不住摀嘴笑出來。

「柯文哲條款」過關

資深幕僚說，現在黨內共識很高，看來民進黨與柯文哲的合作恐怕是「回不去了」。

柯文哲在世大運後猛轟民進黨，甚至嗆民進黨「能自己選就自己選」，引發綠營基層不滿，這次全代會就有兩個提案針對柯文哲而來，要求民進黨應該要在台北市自提候選人。

民進黨的「二○一八年直轄市暨縣市長提名特別條例」第六條規定，非民進黨執政縣市長提名如有「特殊選情考量」，得經中執會決議後，另訂方案執行，被稱為柯文哲條款。

王世堅發言表示，柯文哲沒有中心價值、中心思想，功勞自己身上攬，責任都推給別人，做法非常卑劣，他高聲疾呼「我們不要再跟魔鬼交易，不要再禮讓柯文哲！」引來全場黨代表鼓掌歡呼。

王世堅說，柯文哲三年前當選是因為市民「恨透帝寶、選給活寶」，如今柯行事風格和領導統御非常糟糕，「就像過期鮮奶，難道民進黨要幫他改標籤嗎？難道要跟社會說，過期鮮奶總比國民黨毒奶好？」

王世堅強調，黨內人才濟濟，有立委姚文智、政院發言人徐國勇，甚至有台北市議會前副議長周柏雅，都很熟稔北市，沒必要再有柯文哲條款，他強調，「選舉不是選輸贏，是選理想、選是非！」

選對會召集人陳明文則澄清，第六條絕對不是柯文哲條款，很多非民進黨執政地區，都會遇到類似情況；最後「二○一八年直轄市暨縣市長提名特別條例」仍然照案通過；而立委鄭寶清、新北市議員鄭金隆等兩名黨代表要求自提北市長人選的提案，都送到中執會研議。

昨天會中還通過「二○一八年直轄市議員提名特別條例」，兼任黨主席的蔡英文總統致詞時強調，希望大家嚴肅思考，民進黨要以什麼樣的形象來面對台灣人民，「是要以一個內部紛擾的政黨來面對台灣人民，還是以一個團結的政黨？」