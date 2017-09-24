「不只性騷擾」張花冠：陳明文說要讓我死得很難看

2017-09-24

臉書貼文 稱陳講自己官司處理好了

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠與立委陳明文的摟肩風波愈演愈烈，昨天深夜張花冠官方臉書粉絲團發文「只有單純的性騷擾嗎？」首度指出陳明文「硬勒住我的脖子」時說，他的官司都已經處理好了，不會有事，等宣判確定沒事後，他會讓我（指張）死得很難看；但對於張的指控，陳明文至截稿尚未做出回應。

張花冠臉書粉絲團深夜十點三十八分貼文，指官司是陳明文十年前縣長任內涉及的民雄污水下水道貪污案，一審宣判無罪，台南高分院將於九月廿六日宣判；張花冠認為「會讓我死得很難看」已構成了恐嚇罪，提告性騷擾時未提及恐嚇，是想留有轉圜的空間，事件應能儘速落幕，但陳明文未道歉並透過其妻廖素惠在臉書上對其攻訐。

該文說明，下水道貪污案讓嘉義縣政府賠償廠商一億元，並指陳明文干涉縣府人事，此事表面是性騷擾案，實際上卻隱藏恐嚇、意圖人事一把抓、貪污案等不為人知的一面。

張、陳兩人昨又同台 還是零互動

張花冠、陳明文兩人昨天早上則同時出席嘉義縣梅山鄉太平雲梯啟用營運儀式，兩人全程零互動，剪綵站在一起時，眼神也未交會。對於「摟肩」風波，張仍要求陳公開道歉；陳則強調，辦喜事不應模糊焦點，拜託媒體不要再炒作新聞。

張花冠重申總統蔡英文希望這起事件可以圓滿落幕，而性騷擾屬於告訴乃論，也就是還有轉圜空間。她強調，陳明文必須真的反省檢討、誠意公開道歉，那這件事情就很小，不然事件發生當時，陳一路上講一些不好聽的話，就變成恐嚇，會「比較不好收拾」。

陳明文面對媒體緊迫盯人，一再表示太平雲梯開幕是件大喜事，不應該模糊焦點。陳明文接著刻意避開主桌茶席，與張花冠間隔一個茶席，期間兩人沒互動；剪綵時，陳、張兩人被安排站在一起，是兩人全場最近的距離，但彼此都笑著望向前方，連眼角餘光也未瞄向對方，整場活動兩人「視而不見」。