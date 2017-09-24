民進黨代表提案 要求自提北市長候選人

2017-09-24

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲因為警察局長人事異動與民進黨政府互槓意味越來越濃。民進黨今天將召開全國黨代表大會，黨代表十七個提案中，就有兩個要求黨中央自提台北市長候選人，民進黨與柯文哲的關係仍未見緩解。

民進黨全國黨代表提案昨天出爐，共有十七案，最受矚目的就是立委鄭寶清和新北市議員鄭金隆的提案，都與民進黨在台北市應自提市長人選相關，也象徵黨內不滿柯文哲的聲浪從未平息。

黨內幕僚指出，要求黨中央自提台北市長人選的兩個案子，勢必會對柯文哲造成壓力，因為這有一定程度表達黨公職和民進黨支持者的看法，如果柯繼續與民進黨對槓，是否會有選票？

一名選務相關幹部也說，民進黨已經表達善意，柯文哲卻一直追打民進黨，最後只會造成民進黨無法與他合作。連與柯文哲家族有數十年交情的民進黨總召柯建銘，都忍不住勸柯文哲要學會忍耐，不要再說有爭議的話。

鄭寶清表示，民進黨要負起應有責任，自提候選人，一方面可以厚植民進黨實力，另一方面讓民進黨的人才可以接受歷練，「民進黨人才濟濟，又不是沒有人」，黨至少要有更多談判空間，不能票給人家，卻一直在挨打！

鄭金隆受訪表示，柯文哲辦完世大運後，得意忘形，提案是要讓柯知道，民進黨有不一樣的聲音，不是可以任他予取予求。