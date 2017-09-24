賴揆：請柯市長與新局長合作 做好首都治安

2017-09-24

〔記者沈佩瑤、蔡亞樺、葉冠妤／綜合報導〕台北市長柯文哲不滿警察局長調動案，氣到三度拒見新任局長陳嘉昌，行政院長賴清德昨天表示，賞罰要分明，世大運維安確有疏失，應該有人負責；他並說，「我特別要請柯市長能跟新任的警察局陳嘉昌局長共同合作，將首都治安與維安工作做好，這是合作真正開始的時候。」

柯：沒想為難陳嘉昌 怕藏不住表情

賴揆昨到新北市視察世大運選手村時表示，參與世大運維安的警察非常辛苦，行政院因此動用第二預備金，額外給予獎金；不過社會各界普遍認為維安工作確有疏失，應該要有人負責，因此才調動前台北市警察局長邱豐光，社會大眾應該會支持。

對於這起風波，柯文哲昨強調自己並不是要為難陳，只是他這個人就是藏不住表情，怕這幾天受訪臉色難看，給人家不好聯想，因此才選擇過一陣子再處理。

柯文哲昨早出席交通導護志工表揚大會，閉口不談陳嘉昌，下午出席野餐活動，得知柯爸、柯媽也出席，心情轉好，才強調並非要為難陳嘉昌，只是他藏不住表情，才選擇過一陣子再來處理。

柯媽事後說，自己叫柯Ｐ多休息，警察局長是好人，能力也很好；她也勸兒子，哪有可能每個人都跟他合，但可以慢慢培養，畢竟頭都洗下去了，還能怎麼辦？最好跟民進黨好好合作。