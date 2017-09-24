市警局長遭撤換 柯P：政黨政治不能變黑幫政治

2017-09-24

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲因市警局長無預警遭中央撤換槓上民進黨政府，他昨接受電視節目專訪坦言，很好奇這個人事案到底是誰的決定，他認為行政院長賴清德不像這種人。對於現在和民進黨政府在諸多議題上意見不同，未來要如何合作？柯表示，政黨政治不可以變成「黑幫政治」，他想出最好策略就是「做自己」。

好奇人事案是誰做的決定

柯文哲接受電視專訪透露，台北市警察局長遭撤換當天，內政部長葉俊榮在人事發布前卅分鐘才來找他，讓他忍不住發脾氣問葉，「你是來通知我還是跟我商量？」他也直接告訴葉，如果世大運搞砸了，需要人祭旗、當替罪羔羊也就算了，結果辦了慶功大遊行，加上他隔天還要去議會市政報告，「你現在給我換警察局長？」果然他第二天就站在議場被砲轟。

柯文哲忍不住抱怨整個程序「很粗魯」，不夠尊重，至少應該要在一、兩個禮拜前說明，也應該考慮還在議會期間，但對方（中央）卻完全沒在管，「太爛了，實在！」

柯指自己也很想知道到底是誰決定，因為賴清德不像這種人，「我有問到底是誰決定，叫他們黨政高層出來回答吧！賴清德也不像這種人。」

柯文哲說，他感覺賴清德是正人君子，且他與賴也不熟，認為賴剛上任沒多久，「系統」也還沒運作得很流暢。面對主持人提問「會不會覺得是總統的意思？」柯沒有正面回應，僅說「who knows（誰曉得）？」並端起桌上的青草茶「降火氣」。