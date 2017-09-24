佈局2018選舉 民進黨全代會將通過提名辦法

2017-09-24

〔記者蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕民進黨今在台北圓山飯店舉行全國黨代表大會，為佈局二○一八年選舉，將通過「二○一八年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案」和「二○一八年直轄市議員提名特別條例草案」，兼任民進黨主席的蔡英文也將以「堅持改革，看好台灣」為題發表談話，強調繼續堅定改革路線。此外，黨代表連署特赦前總統陳水扁提案，也醞釀提前至第一案進行討論。

全代會黨內最關注的提案為縣市長和直轄市議員的提名辦法，全代會通過後就將啟動幕僚作業。在議員提名條例部分，新人民調加權最高可達廿％，並且排除「現任」一到三類公職（現任總統、副總統、立委、直轄市長、直轄市議員、縣市長）的配偶或三親等加分的「政二代條款」。

在黨代表提案要求特赦前總統陳水扁方面，赦扁大聯盟將召開記者會，宣布擬在全代會提議變更議程，將黨代表提案的第十案「建請民進黨承擔赦扁的政治責任」建議提前到第一案討論。

陳致中：扁出席的可能性高

赦扁大聯盟公布的民進黨執政縣市長連署名單，包括高雄市長陳菊等十一縣市首長都參加連署；民進黨區域立委已連署四十三人，全國黨代表連署率八十六％。陳水扁之子陳致中並說，陳水扁正在評估是否出席今天的全代會，出席的可能性高。

總統府昨表示，特赦是總統的憲法職權，民選總統的決策必須對全民負責，也必須依照相關法律來進行，執政黨歷來都不是「以黨領政」，我們能夠理解很多人基於情感所做的意見表達，但相信大家都會尊重總統基於憲法行使總統的職權。

前副總統呂秀蓮昨受訪表示，特赦扁是全黨共識，總統蔡英文身為黨主席，應該會仔細聆聽大家的意見，充分尊重黨代表。桃園市長鄭文燦受訪則認為，扁案不是蔡總統造成，希望大家支持蔡總統，讓她有充分時間、空間，好好思考如何解決。