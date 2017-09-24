蔡英文：民進黨要推動憲政體制改革

2017-09-24

民進黨今全代會 將提黨的路線

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨今天將召開全代會，蔡英文總統將以黨主席身分發表談話指出，民進黨「有必要形成新的論述」，針對外交與國際參與、區域安全與兩岸等十二面向問題逐項擬定新的因應方針，確立黨在新時代中的方向及路線，她將揭示「我們這一代人的任務，就是為台灣打造一個更可以完善運作的民主憲政體系」，這項討論先從黨內開始，同時連結社會，憲政體制的改革就是一個重點。

蔡英文認為，兩年前修憲功敗垂成，「十八歲公民權」、「人權條款」、「票票不等值」等高度社會共識的議題，都沒有完成改革。經過三次政黨輪替，「一個權責更相符、分工更清楚、各級政府更有效率的政府體制，是台灣人民殷切期盼的事」。

蔡英文表示，「全國人民想要看到的，不是我們內部的爭議。全國人民想看到的是，民進黨人有在認真思考，如何帶領台灣走出歷史所累積下來的困境」。

她呼籲民進黨團結，全代會回到創黨之地圓山飯店舉行，象徵大家必須回到初心。民進黨可以從二○○八年的谷底重返執政，就是因為大家團結，「現在執政了，更應該團結」。

蔡英文致詞時將先向黨內前輩致上最高敬意。她說， 黨內先進們一生努力，就是希望「為台灣打造一個能做到『清廉勤政愛鄉土』這七個字的政黨」，當前改革陸續推動，國家已開始前進，新閣揆賴清德的「做實事」內閣，已經展現行動力，謝謝他願意承擔。「新閣揆、新局面，民進黨所率領的執政團隊一定會站在既有的基礎上，精益求精，奮鬥不懈」。

12面向問題 擬定新的因應方針

蔡英文認為未來應精確回應內外部環境的四大變化。首先是世界的變化；其次是中國的變化；第三，世界經濟發展模式的變化；第四，台灣社會的變化。中國崛起是包括台灣在內所有國家必須謹慎面對的趨勢。她說：「我們必須在堅持台灣主體意識及人民主權的不變原則下，尋找和對岸互動的新模式」。

蔡英文表明民進黨有必要形成新的論述，針對「外交與國際參與」、「區域安全與兩岸」、「國防」、「自由人權」、「政治體制」、「財經」、「社福」、「勞動」、「農林漁牧」、「教育與文化」、「數位科技」、「國土規劃」等十二大面向的問題，逐項擬定新的因應方針。