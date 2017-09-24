德國今大選 梅克爾可望3連任

2017-09-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐洲今年下半年的重頭戲─德國聯邦議會大選廿四日登場，總理梅克爾領導的中間偏右「基督教民主聯盟／基督教社會聯盟（ＣＤＵ／ＣＳＵ）」，可望擊敗主要對手舒茲的中間偏左「社會民主黨（ＳＰＤ）」，梅克爾將三連任，第四度成為總理。然而，在全球民粹主義浪潮中崛起的「另類選擇黨（ＡｆＤ）」，也極有可能成為第二次世界大戰後，首個進入德國國會殿堂的極右派政黨，且有機會躍升為第三大黨，勢必會分化德國政治版圖。

梅克爾領導的基民盟和巴伐利亞邦姊妹黨基社盟，在二○一三年的大選中，風光拿下高達四十一．五％的選票，而第二大黨社民黨○九年的得票率則為廿三％。廿三日德國《畫報》最新民調顯示，基民盟／基社盟支持度卅四％，社民黨廿一％，六十三歲、已任總理十二年的梅克爾，幾乎篤定打敗六十一歲的舒茲，第四度領導德國，並追平其政治生涯導師、已逝前總理柯爾的十六年任期。

極右派ＡｆＤ 可能變第三大黨

隨著兩大黨支持度下滑，以及梅、舒對決難有變數，此次大選出現眾多小黨群起的態勢，尤以反移民的極右派另類選擇黨最受矚目。民調顯示，該黨最新支持度落在十一％至十三％之間，亦即可能在國會五九八席中拿下約六十席，在國會將舉足輕重。德國外交部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）曾直言，ＡｆＤ是由一群「煽動仇恨、散播納粹理念」的人士所領導。倘若ＡｆＤ選情如民調預期，將是二戰後首次有「真納粹份子」進軍國會。

最後衝刺 梅克爾籲阻極右坐大

德國兩大民調機構之一的ＧＭＳ廿一日公布的民調亦顯示，不打算投票或未決定是否投票的選民高達卅四％，比上次大選未投票比例還高出五％，在兩大黨戰況冷淡的情況下，不能排除ＡｆＤ異軍突起的可能性。因此，梅克爾廿二日在慕尼黑南部的造勢演講中，強烈呼籲民眾「把票投給完全忠於德國憲法的政黨」，且選前最後一日也計畫不返回「鐵票區」固票，反而將前往格萊福斯瓦德（Greifswald）、呂根島（Island of Ruegen）等極右選民佔多數的地區造勢，盼阻止極右勢力坐大。