台積電生產基地留台灣// 張忠謀反對5+2產業 籲做好基礎建設

2017-09-24

〔記者王駿杰／新竹報導〕交通大學ＥＭＢＡ二十週年慶，台積電董事長張忠謀受邀演講「成長與創新」，他在接受聽眾提問時表示，中國未來市場會相當大，台積電應該做為中國供應鏈的一部份，但不等於台積電大部分生產會在中國，中國南京廠現在計畫月產能兩萬片，僅占台積電總產能的二％，台積電主要生產基地與研發還是會留在台灣。

做什麼產業 政府別介入太多

對於政府的產業政策，張忠謀直言，反對「五加二」產業，把土地、道路交通、水、電及法律系統等基礎設施弄好是政府的責任，至於民間要做什麼產業，政府最好不要介入太多，應該將焦點放在基礎建設上。

他指出，一九九七年竹科常跳電，當時他向總統李登輝請求解決問題，不然對台積電會很傷，李登輝說「這是政府的責任」，讓他很開心，因為領導者很清楚什麼是政府的責任。

張忠謀並表示，企業最該追求的是附加價值的成長，而非營收的成長，附加價值等於企業收入減去支出，若要增加附加價值，就應該將餅做大，增加投資與人力，而捷徑就是創新。

創新附加價值 星巴克是楷模

他分析，近五十年來最有經濟效益及增加附加價值的創新，大都是商業與服務模式的創新。他再度提及星巴克的創新，「將兩毛錢的咖啡變成三元，而且公司規模可以擴充，很快在全球增加店面，非常了不起」。

面對聽眾提到「摩爾定律」，張忠謀說，一九九八年英特爾（Intel）總裁貝瑞特來台時，兩人曾討論「摩爾定律」（指晶片上可容納的電晶體密度，約每十八至二十四個月會增加一倍）可延續多久，他當時回答有十五年，貝瑞特回答大概還有十年；現在是二○一七年，兩人的答案都錯了。

張忠謀認為，台積電明年將生產七奈米製程，五奈米已研發得差不多了，三奈米也做了兩至三年，看來也會出來。他說，先進製程的設計很貴，設計成晶片可能會因市場很小造成疑慮，儘管如此，還是會有市場，但不保證會很大。他解釋，預測「摩爾定律」應可再走十年，是包含三奈米製程，兩奈米則有不確定性。