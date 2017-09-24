破天荒！教部邀律師列席 怒難消！教團要教長下台

2017-09-24

〔記者林曉雲、吳柏軒／綜合報導〕教育部九月十日「未經表決逕自宣布通過」文言文占比五十五％爆違法爭議，課審大會昨天「不認帳」提出程序動議、表決撤銷該錯誤結論 ，高中國文課綱文言文確定為卅五％到四十五％，教育部也破天荒邀律師列席課審大會，教團及家長痛批教育部長潘文忠失職，要求下台負責。

國教署長邱乾國估算，文言文比例下修後，未來國文課本總課數如果依六十課來計算，文言文課文約是廿一課到廿七課之間，比起現行的四十九課要下修許多。

教育部次長林騰蛟表示，下次會議時間為十月十五日，因國語文課綱還有其他細節，尚須委員詳細討論。

教部不諳法令 拖累課審會

課審委員怒向本報表示，教育部訂定課審會運作辦法，也是高級中等教育法的主管機關，又開了那麼多次大會，教育部長竟不諳法令，讓整個課審大會被教育部的不專業拖累、背黑鍋，部長應該要坦承犯錯並道歉。

教育轉型正義聯盟召集人張文隆怒批，馬政府以黑箱作業通過課綱，引發社會運動，才翻盤前朝黑箱，如今這次討論竟有更大黑箱，不知程序正義何在？

張文隆說，全世界沒有一個國家的語文教育，會讓非口語的教學超過一半以上，國文課綱的改革絕對不能只由現在的中文老師把持，必須納入如閩南語、客家語以及原住民語等學者，而今文言文的捍衛，只是中文學者怕失業的恐懼。

邱乾國則仍堅稱，十日課審大會上，教長潘文忠有徵詢大會委員意見，才通過五十五％案。次長林騰蛟說明，課審大會開會迄今，從未遇過所有修正動議均未獲半數通過、無一案可過的情況，議事規則也未有詳細規範，昨天修改採「兩輪投票方式」改進，當所有草案均未通過時，由委員重提修正動議，連原草案再次進行投票。

學生代表︰夢寐以求的生日禮物

課審大會學生代表蕭竹均在臉書上說，「謝謝這份從反課綱以前就夢寐以求的生日禮物」，但他也指出，文言比例應重新討論、下修，否則學生學習都被卡死，除了文言比，國文還有必修的文化經典，內容都是論語、孟子等，如果加總其他文言課文，實際的文言比例早超過八成，也應該檢討。