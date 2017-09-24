文言文降10趴 管碧玲︰走得很艱辛

2017-09-24

〔記者曾韋禎、吳柏軒、凌美雪／綜合報導〕十二年國教普通高中國語文課綱的文言文比例逆轉，課審大會昨經兩輪投票通過卅五％到四十五％。民進黨立委管碧玲表示，光降這十％就走得很艱辛。

管碧玲表示，自己從小就喜愛思辨、作文，自己的作文幾乎滿分，文言文默寫卻都會失分，顯然文言文與作文能力不相關。希望調降文言文比例，是為了不要苦孩子，盼課審委員也為孩子們想一想。

對於課審大會最後的結論，管碧玲略表遺憾。她說，雖然降十％，也把紅樓夢等古典文學回歸文言文，等於再降三％，但再加上十％的文化基本教材，未來高中國文的文言文比例還是達到五十五％。

民進黨立委陳其邁也表示，雖不滿意，但總是踏出改革第一步，未來除文言文比例降低外，文化經典亦全面鬆綁、開放選材。會在立院要求研修小組在選文時，多加入一些台灣文學，以貼近土地的聲音。

經民主程序逆轉 向陽「欣慰」

台灣文學學會晚間也發表聲明指出，「對於此一結果，我們雖不滿意，但可以接受。」台文會理事長、詩人向陽（本名林淇瀁）說，他對語文教育的理想是古典文學、 現代文學及世界文學各占卅％，另外十％是應用文。但課審會能經過民主程序後得到這個結果，他仍「非常欣慰」。

中華語文教育促進會理事長段心儀表示，這決議不論程序、實質都不正義，不能接受。她說，此結論不但讓國文老師神傷，也有學生傳訊息向她表達不滿。

退休國文老師嘆弱化高中課程

建中退休國文老師趙台生則說，國文課綱文言比例不能下修，教育部修改課綱只是把高中課程弱化，將毀壞公立高中教育，弱勢的中下階層孩子程度無法提升，或是必須再去補習。