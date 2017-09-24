文化經典不限詩經老莊 選材更多元

2017-09-24

課審大會刪除經典選材限制 推薦選文下修到15篇

〔記者吳柏軒、林曉雲／綜合報導〕教育部課審大會昨除決定國語文課綱的文言文比例，也刪除文化經典的選材限制，跳脫詩經、老莊、墨荀等，盼朝多樣發展。對此，台灣文學館館長廖振富呼籲，除了中國幾千年發展而來的經典，台灣本土文化也可參考選入好文，給學生欣賞。

具時代、思想流派及文體之多樣性即可

國語文課綱草案中，在高中必修課程中規定，每冊應選一課「文化經典」，選材範圍有《詩經》、《老子》、《莊子》、《墨子》、《荀子》、《韓非子》、《楚辭》、《文心雕龍》等，昨課審大會聚焦討論，最後提案投票，在廿八票同意下，通過修正動議，選材不限上述經典，只要「應具時代、思想流派及文體之多樣性」即可。

廖振富分析，「經典」二字，經是長久不變、典是典範，文字背後就隱含很長的歷史脈絡，因此過去中文系教育，心中想像的經典，就是幾千年來流傳下來眾人耳熟能詳的內容。

適度選材台灣作品 非排斥中國內容

「但台灣歷史從漢文化來談，也有三百多年。」廖振富說，其實台灣文化本來就包含很多中國文化，談到文化，說穿了就是「以誰為主體」的問題，並非要否定或排斥中國內容，但應該適度選一些台灣文化。

廖振富舉例，台灣在日本統治時代，就有「監獄文學」風潮，霧峰林家的林幼春是傳統詩人，還有被稱為「台灣民族運動鋪路人」的蔡惠如，這些人的古典詩詞也都很慷慨激昂，過去台文館前館長李瑞騰也集眾學者之力，編撰出一套「台灣古典作家精選集」共卅八冊，呼籲選文多多參考，台灣歷史雖不長，但一定選得出經典好文，讓學子欣賞。

推薦選文減少5篇 如何選仍待討論

另，因應文言比例下修，課綱中附錄四的文言文推薦選文也必須修正，草案原是廿篇選文，會議上有委員提案討論後，通過下修到十五篇，但未來如何選文仍待後續討論。

文言選文 原則上每個時代最多3篇

課審大會也有原則性意見，要求國教院研修小組依據原住民教育法，文言選文應兼顧不同文類及本土素材作品，也要依課綱的學習重點中的五大類文本調整，原則以每個時代最多三篇，並應與當代重要議題連結。