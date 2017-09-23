新聞幕後》阿文與小花 從無縫接軌到撕破臉

2017-09-23

記者蔡宗勳／特稿

「政治沒有永遠的敵人與夥伴」，正是嘉義縣長張花冠與立委陳明文的最佳寫照。陳明文受到總統蔡英文信賴，向中央推薦人事幾乎無往不利，相較於張花冠頻碰軟釘子，讓張吃味後大反撲，掀起「兩個太陽」之爭，下屆黨內縣長人選，兩人各有不同屬意人選，現在還為摟肩風波對簿公堂，昔日戰友撕破臉，恩怨情仇也浮上檯面。

張花冠已故的夫婿曾振農曾是縱橫政界的紅頂商人，早年因嘉義縣議長選舉恩怨，曾振農與時任議長的陳明文水火不容，後來李雅景當選縣長，陳明文與曾振農都有被邊緣化之虞，兩人化敵為友，攜手結盟。

曾振農淡出政壇後，張花冠接棒參政，張花冠和陳明文成為政治夥伴，張任立委在中央爭取經費，陳當縣長大舉擴張派系版圖。陳卸任後，張順利接棒當縣長，陳則選上張空出的立委席次，兩人職位「互換」，無縫接軌。

外界盛傳張花冠與陳明文不只是政治夥伴，《壹週刊》曾報導兩人關係曖昧不明，最後《壹週刊》總編輯出面道歉，但風波在地方蔓延，張花冠競選縣長時，對手就以此報導大肆批評影射。

張花冠當選縣長後，因有些人事佈局與陳明文意見不合，尤其，陳積極栽培的首長紛遭「冷凍」，兩人關係遂起變化，「雲林幫」成為縣府主流後，陳明文幾乎不再踏進縣府。

張花冠八年前競選縣長時，首度對決國民黨翁重鈞，張的選情不被看好，最後辭立委以示破釜沉舟，陳明文的妻子廖素惠選前之夜驚天一跪，最後張花冠擊退翁重鈞，但張當縣長後，公開場合與廖素惠互動冷淡，據說讓廖感到很心寒。

日前有報導影射陳明文喬人事打點官司，陳明文質疑撰稿者是張花冠的好友，絕對與張脫不了關係，民雄大士爺文化祭時，陳要求張給他交代，因摟肩動作太大，反遭張提告性騷擾。張花冠藉此小題大作，陳明文盼張好自為之，陳妻廖素惠挺身在臉書抒發對張的不滿，「三角關係」話題頓時變成焦點。