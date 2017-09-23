陳明文妻：張花冠白眼看我幾十年

2017-09-23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠因日前摟肩事件，提告立委陳明文涉嫌性騷擾，張於前晚在政論節目談論陳明文涉及營造工程與官司，讓陳妻廖素惠氣得在臉書發文嗆說「我忍了廿幾年！」反批不懂尊重兩性平權是張花冠；張昨受訪時回嗆「這樣是怎樣？嘉義縣政治是他們大小都包嗎？」

廖素惠：要揭穿張的真面目

陳明文妻子廖素惠在臉書發文，認為張花冠才是不懂尊重女性，還說「我會親上火線，揭開張花冠的真面目」，並指「她居然面不改色的說謊、抹黑。可恨的是每一句每一字沒有一個不是謊言。」

「幾十年張花冠是用什麼樣的態度對待我，我默默的承受。」廖素惠說，最近看到張花冠拍攝的影片「嘉義有嘻哈之小花のFreestyle」中一個畫面時，驚呼「那種白眼就是她幾十年來看我的樣子」。

廖素惠表示，看到張花冠提到性別平等議題時，覺得「張沒有資格談尊重女性」，一直以來她尊重張的縣長身分，在公開場合相遇，她會先說「張縣長妳好」，張花冠對她的態度則是「假裝沒看到」，或是影片中講「of course」那種白眼、斜眼看人的不屑眼神。

「張沒有資格談尊重女性」

廖素惠也回憶，曾經到陳明文立委服務處和孫姓辦公室女主任拿資料，當時張花冠與陳明文在討論事情，張竟直接把在場的兩位女性趕出去，這種做法凸顯張花冠「對女性一點也不尊重」。

張花冠則是怒回「說隱忍廿年，這是要事件落幕？」「太太很賢慧喔！嘉義縣的政治是他們全家大小包掉拿下才圓滿嗎？」「我會看他們怎麼表現」，不要男人做錯事，女人卻出來放話。

張花冠說，事件要圓滿落幕，陳妻廖素惠卻又貼文「我不知道要怎麼辦，太不友善了」，請廖不要再放話；廖素惠認為自己沒有說錯，但已決定不再對此事發文及回應媒體，「我的部分到此為止」。