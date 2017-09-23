面對窘境 陳嘉昌：進廚房就不怕熱

2017-09-23

記者邱俊福、王冠仁／專訪

新任台北市警察局長陳嘉昌上任後，不但市長柯文哲未出席交接典禮，陳求見遭拒，透過傳簡訊介紹自己經歷，則尚未獲回應，面對窘境，陳嘉昌昨天受訪說，他了解市長並非針對他個人，所以並沒有感到委屈，而他與市長之間也沒有任何問題，會持續溝通、說明，贏得市長與廣大台北市民的認同。

「進了廚房，就不要怕熱！」陳嘉昌強調，他與台北市雖沒有淵源，但自己會實實在在做事，治安絕對沒有空窗期，他會在歷任局長打下的既有基礎上繼續強化，一棒接一棒，做好治安工作。

陳嘉昌表示，擔任台中市警察局長期間，昔日尖峰時刻常塞車的虹揚橋，經他向市府建議首次實施調撥車道，交通狀況立即獲得改善；而台中市在打詐、查緝槍枝、春安工作績效上，都是六都第一名，每十萬人的犯罪率也是六都最低。

陳嘉昌指出，他從警多年，對勤務都很熟悉，也對北市警局幹部、基層警員同樣有信心，一定可以做好治安工作。他說，這兩天拜會市議員，到各警分局走動，都有良好的互動。

面對目前的「尷尬場景」，陳嘉昌認為，市長拒見並非針對他，所以未感到委屈，也沒有需要化解的問題，但他會持續進行溝通，現階段就是要將治安、交通、為民服務等三大重點工作做好，依照市長指示、尊重議會監督，全力以赴。

至於日後該如何處理陳抗問題，陳嘉昌強調，未來會把「絕對安全」列為特勤維安的目標，對民眾陳抗言論自由，則會考量在法律範圍內嚴正執法，希望民眾皆能守法。

陳嘉昌指出，北市因陳抗多，警力非常吃緊，在有限資源下，會依輕重緩急節省警力，讓警員能獲得足夠休息，等到需要警力時，就有辦法調動。