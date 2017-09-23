3度拒見陳嘉昌 北市府： 柯市長在學習忍耐

2017-09-23

幕僚：待新局長熟悉業務再安排碰面

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕台北市警察局長邱豐光調任警政署副署長，由台中市警局長陳嘉昌接任，台北市長柯文哲認為「被偷襲」，一連兩天以「未出席交接儀式」、「開會中」、「不出席治安會報」等方式，三度迴避和陳嘉昌碰面；柯文哲昨天下午僅說「都沒有問題啦，很好」，卻大吃香蕉穩定情緒，柯的幕僚則說「市長正在學習忍耐」、「待新局長熟悉業務後，再安排碰面」。

柯文哲未出席前天的台北市警察局長交接典禮，引發警界議論，沒想到北市府昨上午舉行例行治安會報，還是不見柯的人影，會議前約十分鐘才臨時改由副市長陳景峻代為出席，治安會報前，陳嘉昌求見柯，也碰了「開會中」的軟釘子，總計柯已三度迴避陳嘉昌。

陳嘉昌改傳簡訊 向柯報告工作事項

不過昨上午記者在市長室外巧遇柯文哲，提問陳嘉昌待會兒是否要來拜訪？柯卻秒回「沒有排耶」，至於對陳嘉昌的印象如何？他則說「從來沒見過面要怎麼有印象？」

陳嘉昌昨受訪表示，畢竟柯是長官、團隊領導人，因他稱在開會，就改傳簡訊向他報告一些工作事項。媒體進一步問，傳簡訊是為了先釋出善意嗎？陳嘉昌瞪了發問媒體一眼說，「本來就沒什麼啊，你講這話很奇怪喔！」

副市長：柯不是針對陳 是針對制度

陳景峻則說，大家現在情緒緊繃，為了全市市民著想，所以市長要他來主持，希望他先來把情緒穩定一下，再做後續處理。陳景峻坦言，柯在情緒上認為不受中央尊重，但不是針對陳嘉昌，而是針對制度。

北市府發言人劉奕霆昨表示，民進黨立院總召柯建銘建議市長要忍耐，因此「市長正在學習忍耐」，市長目前的態度就是「等新局長熟悉業務後，再安排碰面」。

陳嘉昌：我做過副署長 絕對可勝任

陳嘉昌則說，擔任將近四十年警察，也擔任過警政署副署長，絕對可以勝任北市警局長一職。他也說，有在想用什麼方式見柯，但最重要的是做好新工作。

中午柯文哲出席社會局老人共餐聚點活動，他要求媒體限問與活動相關問題，他一坐下就大嗑號稱有穩定情緒作用的香蕉，現場媒體追問「情緒是否有比較穩定？」「為何避談政治問題？」柯長嘆一口氣說，「今天也沒有什麼政治問題啊！」現場媒體不死心追問，他是否仍不滿中央無預警換局長？柯沒有正面回應，最後和幕僚一同奮力擠開媒體，匆忙趕赴下一個行程。