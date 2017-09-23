軍公教加薪帶動民間？主計總處：正向關係

2017-09-23

〔記者盧冠誠／台北報導〕明年軍公教加薪三％，是否帶動民間企業加薪？行政院主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，兩者存在「正向關係」，但自二○○一年以來，軍公教只調薪三次，受僱員工薪資成長也偏低，後續效應還要持續觀察。

根據主計總處調查，今年一至七月經常性薪資（固定月薪）平均三萬九七五四元，為歷年同期新高，年增一．六二％；總薪資（含固定月薪、獎金、紅利及加班費等）平均五萬二七五二元，年增二．五七％；扣除物價漲幅後，實質經常性薪資三萬七七七一元，年增○．九二％，實質薪資仍倒退十七年。

此外，一至七月每人每月加班費平均一六九六元，年增一一七元或七．四一％；主計總處認為加班費增加是受到「一例一休」影響，但調查結果與民間感受有落差。

外界關切軍公教調薪是否帶動民間企業加薪，潘寧馨指出，二○○一年以前，軍公教待遇幾乎年年調整，同期間工業及服務業受僱員工薪資也快速成長，但二○○一年之後，企業參考軍公教調薪的比例下降，可能是軍公教調薪的頻度降低。

潘寧馨表示，二○○五年軍公教調薪，當時調查企業參考跟進的比率僅八．三％；二○一一年軍公教再次調薪，比率為十四．三％；相較二○○一年以前介於廿二％至六十一％，比率相差滿多的。

潘寧馨表示，主計總處明年也會詢問企業是否跟進軍公教調薪，而當前企業是否調薪，主要考量營運績效及獲利能力、勞動市場人力供需狀況、景氣好壞、負擔勞健保成本等因素。

8月失業率 近17年同月最低

主計總處昨也公布八月失業率三．八九％，較七月上升○．○五個百分點，為近十個月新高，但也是近十七年同月最低，主要是畢業生與暑期工讀生投入尋職所致。

潘寧馨指出，由於畢業季結束，九月失業率應會下降；經調整季節因素後，八月失業率三．七六％，為近廿六個月新低，顯示就業市場仍屬穩定。