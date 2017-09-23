yes123調查：第四季僅7%企業願全面調薪

2017-09-23

一例一休 88％企業盼修法

〔記者吳柏緯／台北報導〕行政院宣布明年軍公教加薪，加上今年經濟成長率可望「保二」，不少上班族期望反映在第四季薪資調整上。不過，人力銀行調查，僅七％的企業有全面調薪計畫，平均加薪約一二七二元，跟上班族期待的二四三一元相差一倍。

七成六勞工 盼調整一例一休

對於「一例一休」修法議題，這項調查顯示，高達八成八的企業期待在新會期啟動修法，且有六成二勞工對於「一例一休」表示不滿意，七成六認為應修法調整。

yes123求職網昨公布「雞年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，約二成五企業自評第三季的業績較去年同期略成長，逾五成企業認為業績持平、未明顯起伏。

調查發現，約五十％企業表示第四季有加薪計畫，但有四十三％計畫調高績效獎金，僅七％有全面加薪計畫；而且，企業願意加薪幅度平均三．二％，若以主計總處公布的經常性薪資平均三萬九七五四元計算，調升金額約一二七二元。不過，調查顯示，上班族期待的調薪金額平均二四三一元，兩者相差一倍，顯示勞資想法仍有落差。

不過，景氣好轉帶動企業用人需求，調查顯示，八成一的企業第四季有徵才計畫，高於去年同期的七成一；各行業中，以「傳統製造業」、「批發零售與貿易」與「科技資訊」的徵才意願最高。

另外，今年企業願意提供延攬人才的月薪平均為三萬二○四九元，不僅高於上季的三萬○四六四元，更創下二○一三年以來的同期新高。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，第四季時企業鎖定的是有經驗的「職場老鳥」，若要讓這些人才犧牲年終獎金提前跳槽，必須要有足夠的誘因，因此職缺薪資自然往上調整。