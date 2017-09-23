一例一休修法啟動 綠委版付委

2017-09-23

民進黨團成立一例一休研修小組

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院昨開議，「一例一休」修法開始啟動，民進黨團決議成立「一例一休研修小組」，黨籍立委何欣純、蔡易餘所提的「勞基法修正草案」也經院會一讀付委。

民進黨團召開黨團大會，決議成立「一例一休研修小組」，有意參加者須於下週三傍晚五時前報名，但昨日已有三十多人報名；這是民進黨團在本屆任內，繼國會改革小組、年金改革小組、農業專案小組後，第四個大規模的政策小組。

因應淡旺季 推工時帳戶制

目前民進黨針對「一例一休」提出修正草案並完成連署的版本，包括何欣純版、蔡易餘版等二版本，均於昨日院會交付社福及衛環會審查；兩個版本都未改變「一例一休」的基礎架構，也沒更動休息日加班工資的計算方式，即休息日加班，前兩小時按平日工資多給一又三分之一，第三小時起多給一又三分之二，但加班工時改核實計算，不再「做一算四、做五算八」。

另，因應產業淡、旺季，何欣純版本提出經勞資會議同意後，以三個月為期，勻支總加班時數，「建立工時帳戶制」，即三個月內的加班總時數上限一三八小時，但單月最高五十四小時。至於年度未休完的特休假，除雇主可發給工資，勞工也能請求將未休天數累計到下年度使用，但以兩年度為限。

蔡易餘版本則是加班工時維持「做一算四」，超過四小時部分核實計算；「工時帳戶制」則採更有彈性的二到六個月，單月最高五十四小時；特休假延後期限則以三年為限。

此外，包括林岱樺、洪宗熠也擬提案修法。林岱樺版本將每月加班工時上限由四十六小時提高至五十四小時；「工時帳戶制」期間則採六個月，單月最高六十小時。

蔡易餘表示，這樣的修法版本比較緩和，不致破壞週休二日基礎，也兼具彈性，讓有意加班的勞工或雇主都能如願，行政院的態度應不脫此一方向。林岱樺則表示，因有國民黨立委撤回連署，相關提案無法趕在昨日院會付委；但黨團將成立研修小組，正考慮是否再提草案。